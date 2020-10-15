Школьный класс. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

15 октября 2020, 08:15

Пользователи соцсети потребовали закрыть на карантин школы в Кабардино-Балкарии

Власти Кабардино-Балкарии должны ужесточить ограничения по COVID-19 из-за роста числа заражений, а школьники в регионе должны быть переведены на дистанционное обучение, считают пользователи соцсети.

 Как писал "Кавказский узел", главный санврач Кабардино-Балкарии Жирослан Пагов сообщил о выявлении очагов коронавируса в 11 образовательных учреждениях региона, где COVID-19 подтвердился у 35 человек. В 38 учебных заведениях зафиксировано по одному случаю инфицирования, отметил Пагов.

На главной странице "Кавказского узла" не реже чем шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой по распространению коронавируса на юге России, а также на Южном Кавказе. С информацией о динамике распространения вируса, в том числе в Кабардино-Балкарии, можно ознакомиться в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Запись об обнаружении очагов COVID-19 была размещена 14 октября на странице Минздрава Кабардино-Балкарии, на аккаунт ведомства подписаны около 93,8 тысячи пользователей. В публикации в частности приведены слова Жирослана Пагова о том, что власти Кабардино-Балкарии, на фоне обострения эпидемиологической̆ ситуации в республике, приняли решение не закрывать школы на карантин.

К 07.50 мск 15 октября публикация набрала 615 отметок "нравится" и 215 комментариев. Часть комментаторов подвергла критике чиновников за решение не закрывать школы.

"Дети пока в школу по маршруткам доедут и в школе пообщаются Конечно друг друга заражают и домой , а там дедушки бабушки и готово – "корона", отметила gergokova_madi.

"Пусть сам Пагов и его дети ходят в школу и в садик, где не включили отопление, там в классах так холодно это что-то. А ещё говорят,  что все под контролем. Видела я ваш контроль, вообще никакой ответственности, очень печально! А мы – простые люди, сидим и слушаем эту сказку, то что нам твердят", – возмутилась arina_070_.

"У нас в школе даже нет медсестры, о каком присмотре вы говорите? Мерят температуру которая никогда правду не показывает. А температура 34 и 2 это норм? Выше 36 и 3 еще ни у кого не было", – написал пользователь malywka8383.

"Как безопасно в школе, если ребенок начинает болеть как идет в школу? Только вылечила, а он опять же начал кашлять", – написала rimmabarakova.

Публикация об очагах коронавируса в школах Кабардино-Балкарии была размещена 14 октбяря также в Instagram-паблике kbr.nalchik. на который подписаны около 265 тысяч пользователей. К 07.50 мск публикация набрала 450 отметок "нравится" и 45 комментариев. Комментаторы, позиционирующие себя в качестве жителей Кабардино-Балкарии, потребовали ужесточить в регионе ограничения на фоне роста числа заражений COVID-19.

"Больных много и они есть, надо меры ужесточить. Чего ждёте, в больницу не попасть, дома лечить не кому, народ измучен", – написала madina_gaeva6570.

"Лучше бы всё закрыли массово, чем заражать всех", – согласился с ней пользователь b.maryat.

"В нашем колледже тоже есть заболевшие, закрыли группу на две недели и снова на учебу", – отметил alim_dadov07.

Пост о выявлении COVID-19 в образовательных учреждениях Кабардино-Балкарии был также размещен и в Instagram-паблике chp.nalchik, на который подписано около 273 тысяч пользователей. К 07.50 мск 15 октября публикация набрала 1567 отметок "нравится" и 232 комментария. Большинство пользователей также потребовали закрытия школ на каратин.

"Надо срочно закрывать образовательные учреждения, это вопрос выживания! А кто этого не понимает кричите, что детям надо учиться! А жить им не надо? И их родителям? И их бабушкам и дедушкам? Давайте, пусть дети учатся, их учителя болеют, заражают свои семьи", – написал пользователь zil.arba.

"Закройте школы! Вы только лишь распространяете инфекцию ,запуская больных детей в школу", – поддержал пользователь __l__a__11.

"В марте всех загнали по домам, по улицам ездили патрульные, а сейчас, когда через один болеют люди, все работает? Чего ждём?", – задался вопросом пользователь sveta.gutchi

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Власти Кабардино-Балкарии скорректировали отопительный сезон из-за COVID-19", "Вакцинация от COVID-19 в Кабардино-Балкарии вызвала негатив в соцсети", "Минздрав Кабардино-Балкарии объявил о дистанционных медосмотрах селян".

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