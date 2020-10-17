Ставрополье стало лидером в СКФО по приросту смертей от COVID-19

17 октября 2020, 20:10

Девять жителей Северо-Кавказского федерального округа скончались от коронавируса за сутки, четыре смерти пришлись на Ставропольский край. Регион лидирует в СКФО и по приросту случаев заражения.

"Кавказский узел" сообщал, что 13 октября октября лидером в СКФО по числу новых смертей от коронавируса был Дагестан. По данным правительственного сайта "Стопкоронавирус", республика опережала соседние регионы по этому показателю и 14-16 октября.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России, а также в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в СКФО, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

С 16 по 17 октября в СКФО умерли от коронавируса девять зараженных, из них четыре – в Ставропольском крае, три - в Дагестане и два в Кабардино-Балкарии.

Всего с начала пандемии скончались 1425 жителей Северо-Кавказского федерального округа. Почти половина смертей – 712 – приходится на Дагестан. В Ставропольском крае умерли 372 человека, в Кабардино-Балкарии – 112, в Ингушетии – 86, в Северной Осетии – 70, в Чечне – 43, в Карачаево-Черкесии – 30, указано на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония". К 24 июля с этим диагнозом в республике умерли 1194 человека, заявил Минздрав Дагестана. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, сообщается в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

За сутки в федеральном округе зафиксированы 525 новых случаев заражения. На Ставрополье приходится 171 из них, в других регионах прирост значительно меньше: в Дагестане 87, в Кабардино-Балкарии - 83, в Карачаево-Черкесии - 81, в Ингушетии – 55, в Северной Осетии – 43. В Чечне, по официальным данным, прирост зараженных наименьший – пять за сутки, указано на сайте Роспотребнадзора.

Всего с начала пандемии заразились 66 363 жителя СКФО: 18 731 на Ставрополье, 14 856 в Дагестане, 8822 в Кабардино-Балкарии, 8406 в Карачаево-Черкесии, 6563 в Ингушетии, 6463 в Северной Осетии, 2522 - в Чечне.

Продолжают болеть 13 785 пациентов, что на 475 больше, чем 13 октября. Число активных больных на Ставрополье сократилось за это время с 4722 до 4608, в Карачаево-Черкесии выросло с 3027 до 3264, в Кабардино-Балкарии выросло с 1631 до 1805, в Северной Осетии – с 1281 до 1400, в Дагестане сократилось с 1129 до 1094, в Ингушетии выросло с 1098 до 1182, а в Чечне – с 422 до 432.

Карачаево-Черкесия с большим отрывом лидирует в СКФО по заболеваемости коронавирусом: на каждые 100 тысяч жителей там приходятся 1805,69 случая заражения, тогда как в целом по федеральному округу – 668,25.

По данным Росстата на 1 января, самым крупным регионом СКФО по численности населения является Дагестан – там проживает 3,11 миллиона человек. На втором месте Ставропольский край с 2,8 млн жителей. Население Чечни – 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии проживают 465 тысяч человек, сообщается на сайте ведомства.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".