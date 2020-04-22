Фермеры Марнеульского района потребовали ослабить карантин

22 апреля 2020, 15:14

Жители Марнеульского района Грузии перекрыли дорогу в знак протеста против жесткого карантина. Они пожаловались, что не могут продать сельскохозяйственную продукцию.

Как сообщал "Кавказский узел", два района региона Квемо Картли - Марнеульский и Болнисский, компактно населенные этническими азербайджанцами, закрыты на жесткий карантин после того, как 22 марта у 62-летней жительницы Марнеульского района был выявлен коронавирус. Правозащитники отметили, что полицейские излишне жестко требуют соблюдения режима чрезвычайного положения от местных жителей, и указали на необходимость социальной поддержки в этих районах.

С 21 марта в Грузии действует чрезвычайное положение, правительство и президент страны решили продлить его до 22 мая. С 31 марта введен и комендантский час. Власти запретили движение легковых автомобилей, сделав исключение для перевозчиков грузов и машин компаний, работа которых не запрещена, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Жители нескольких сел Марнеульского района перекрыло дорогу между Марнеули и селом Шулавери. Они добиваются от властей помощи в реализации сельскохозяйственной продукции и открытия дорог. Активисты также потребовали отмены жесткого карантина в Марнеульском районе, который действует уже 26-й день.

На встречу с населением пришли губернатор Квемо-Картли Шота Рехвиашвили и мэр Марнеули Заур Даргали. По словам губернатора, продукция фермеров будет полностью реализована, сообщил сегодня на своем сайте Первый канал грузинского телевидения.

На видео, опубликованном телеканалом, толпа людей скандирует "Миша, Миша!" Люди стоят близко друг к другу, они без средств защиты от коронавируса. В кадре видны полицейские в медицинских масках.

Михаил Саакашвили - бывший президент Грузии, ранее также возглавлявший партию "Единое национальное движение", говорится в биографической справке, опубликованной на "Кавказском узле".

Губернатор региона Квемо Картли Шота Рехвиашвили назвал акцию "политической". "Есть определенные трудности. В городах спрос на продукцию упал. Мы работаем над тем, чтобы наладить поставку товаров в регионы", - перевело его слова "Эхо Кавказа".

На видео, опубликованном сегодня на странице грузинского Radio Marneuli в Facebook, чиновник в медицинской маске общается с плотно обступившими его протестующими. Рядом с ним стоит переводчик, который говорит в мегафон на азербайджанском языке.

Только за сутки с 20 по 21 апреля полицейские в Тбилиси выписали 182 штрафа за нарушение правил чрезвычайного положения и комендантского часа в Грузии. Полиция назначает штрафы, не вникая в конкретную ситуацию, пожаловались местные жители. Информация о штрафах за нарушение карантина в разных странах и регионах Кавказа собрана "Кавказским узлом" в справке "Сколько стоит побег из карантина".

Сегодня в Грузии скончался пятый пациент с коронавирусом. Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Грузии достигло 411, выздоровели 98 пациентов. На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе.

С советами специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справке "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии". Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".