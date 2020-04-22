Пятый пациент с коронавирусом скончался в Грузии

22 апреля 2020, 10:54

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Грузии на сегодня достигло 411, выздоровели 98 пациентов.

Как писал "Кавказский узел", число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Грузии к утру 21 апреля достигло 408. 95 из них выздоровели, четверо скончались.

В Грузии подтверждены 411 случаев инфицирования коронавирусом, число выздоровевших увеличилось до 98, умерших пять. 5160 человек находятся в режиме карантина, а 579 пациентов находятся под наблюдением в больницах, указано по состоянию на 10.54 мск на официальном сайте Stopcov, созданном властями Грузии для информирования о ситуации с коронавирусом.

С 21 марта в Грузии действует чрезвычайное положение, правительство и президент страны решили продлить его до 22 мая. С 31 марта введен и комендантский час. Власти запретили движение легковых автомобилей, сделав исключение для перевозчиков грузов и машин компаний, работа которых не запрещена, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Введенные в связи с коронавирусом ограничения, хотя и не в полном объеме, будут действовать в течение года, считает заместитель директора Национального центра по контролю за заболеваниями Паата Имнадзе. По его словам, на это время жителям Грузии придется отказаться от семейных или дружеских встреч. "Это наши традиции, наш образ жизни - я понимаю. Но на некоторое время нам придется отказаться от всего этого, если мы не хотим, чтобы ситуация стала напряженной", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Пааты Имнадзе, прозвучавшие сегодня в эфире телекомпании "Рустави 2". Он добавил, что следует опасаться второй волны заражения.

По словам Имнадзе, намного раньше, чем появится вакцина от COVID-19, может быть разработано эффективное лекарство. "Мы очень надеемся, что это может произойти летом", - отметил Паата Имнадзе.

COVID-19 пока недостаточно изучен, указал замдиректора Национального центра по контролю за заболеваниями. "У коронавируса много необъяснимых свойств. Примером тому является один из граждан, который входил в пятерку первых пациентов. Он фактически выздоровел, но тест на коронавирус до сих пор положительный", - сказал Имнадзе.

Он также сообщил о первом пациенте с коронавирусом, который лечится не в больнице, а на дому. "У нас уже есть один пациент, который лечится дома. До сих пор мы об этом не говорили. Он живет вместе со своим ребенком, который уже перенес вирус", - рассказал Паата Имнадзе.

Только за сутки с 20 по 21 апреля полицейские в Тбилиси выписали 182 штрафа за нарушение правил чрезвычайного положения и комендантского часа в Грузии. Полиция назначает штрафы, не вникая в конкретную ситуацию, пожаловались местные жители. Информация о штрафах за нарушение карантина в разных странах и регионах Кавказа собрана "Кавказским узлом" в справке "Сколько стоит побег из карантина".

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе. С советами специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справке "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".