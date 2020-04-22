Жители Тбилиси указали на несправедливость штрафов за нарушение карантина

22 апреля 2020, 05:45

Полицейские за сутки выписали 182 штрафа за нарушения правил чрезвычайного положения и комендантского часа в Грузии. Полиция назначает штрафы, не вникая в конкретную ситуацию, рассказали жители Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", президент Грузии поддержала решение правительства о продлении чрезвычайного положения в стране до 22 мая с введением некоторых послаблений для передвижения местных жителей.

С 21 марта в Грузии действует чрезвычайное положение, а 31 марта введен комендантский час. Власти запретили движение легковых автомобилей, сделав исключение для перевозчиков грузов и машин компаний, работа которых не запрещена, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". К 21 апреля в Грузии было подтверждено шесть новых случаев заражения коронавирусом, и число заболевших увеличилось до 408, выздоровели 95 пациентов, умерли четверо. На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе.

За последние сутки с 20 по 21 апреля полицейские выявили 182 случая нарушения правил чрезвычайного положения и комендантского часа, привел сообщение МВД Грузии "Спутник-Грузия".

В частности, за нарушение комендантского часа полиция оштрафовала 78 человек, еще 66 человек получили штрафы за несоблюдение дистанции или запрета собираться более трех человек, сообщило ведомство. Также было выявлено 38 случаев нарушения правил передвижения по городу на автомобиле, следует из сообщения.

Житель Тбилиси Рустави Резо рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что он был оштрафован, когда выходил за сигаретами. "Я успел купить сигареты в магазине, но не успел прийти домой вовремя. Так что меня оштрафовали на 3000 лари", - сказал он. По словам Резо, у него нет возможности заплатить штраф. "У меня нет работы, я не знаю, как заработать деньги на выплату штрафа", - сказал он. Резо рассказал, что оспаривать штраф в суде не будет, поскольку у него нет денег на адвоката.

В этом случае человек имеет право подать жалобу в суд с ходатайством переквалифицировать штраф на письменное предупреждение, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член адвокатской коллегии Дито Нозаидзе.

"Но это сложная процедура, и нужны резонные доводы. Например, если человек не успел и вышел из дома за лекарствами, то суд может принять во внимание то, что штраф усугубит и так тяжелое социальное положение человека", - сказал он.

По словам Нозаидзе, в первый день введения комендантского часа ему позвонил знакомый, которого оштрафовали за прогулку вечером. "Знакомый сказал, что хотел просто посмотреть, как выглядит введение комендантского часа", - сказал адвокат. По словам Нозаидзе, он посоветовал знакомому не обращаться в суд, так как "в таких случаях шансов выиграть дело в суде просто нет".

Человек должен заплатить штраф в течение 10 дней после того, как его остановила полиция, пояснил адвокат. "В противном случае уже в дело вмешиваются судебные приставы, которые взыскивают с нарушителя сумму", - пояснил он.

Местный житель Артур Акопян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что ему пришлось ночевать на улице, чтобы не подвергнуться штрафу. "Я пошел прогуляться вечером к набережной реки Куры, а когда вернулся к дому, оказалось, что потерял ключи от съемной квартиры. Я не мог попасть в подъезд, а хозяева квартиры живут в другом районе. Чтобы не передвигаться по улице и не попасть в число нарушителей, мне пришлось переночевать во дворе многоквартирного дома", - сказал он. Акопян рассказал, что на следующий день он взял у хозяев дома новые ключи.

Такие случаи могут двояко трактоваться полицией, прокомментировал ситуацию Нозаидзе. "С одной стороны, человек ничего не нарушает - он во дворе своего дома, ни с кем не контактирует, находится не на улице. С другой стороны, недавно так оштрафовали деда с внуком - полиция указала, что они находятся не в частном доме, а на территории общественной собственности. Так что это уже предмет для разбирательства, поэтому лучше не рисковать", - пояснил адвокат.

Жители Тбилиси по-разному относятся к введению ограничений. "Вполне оправданная мера, поскольку ситуация требует внимания - нет лекарств от коронавируса, лечение занимает от нескольких дней до нескольких недель, и если мы сами перенесем вирус легко, то наши родители подвергаются смертельной опасности", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Рустави Зураб Зубашвили.

"Я не думаю, что это оправданная мера. Процент заражения невысок, молодые переносят легко заболевание. Мне кажется, это излишняя предосторожность", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Минас Минасян.

Ограничения очень тяжело сказываются на людях, однако следует дождаться, когда число заболевших ежедневно будет уменьшаться, сказал директор Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе в эфире телекомпании "Имеди".

С советами специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справке "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина – в справке "Сколько стоит побег из карантина".