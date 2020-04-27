Смерть 29 зараженных COVID-19 зафиксирована в Армении

27 апреля 2020, 12:30

80-летняя женщина, которая скончалась сегодня, стала 29-й в Армении умершей пациенткой с коронавирусом. Общее число зараженных в стране выросло за сутки на 62 и достигло 1808, сообщил Минздрав.

Как писал "Кавказский узел", 26 апреля Армения, где умерли 28 человек с коронавирусом, оставалась лидером по количеству смертей пациентов на Южном Кавказе. В Армении в этот день было зафиксировано и наибольшее на Южном Кавказе число новых случаев заражения - 69. Таким образом, общее количество пациентов с коронавирусом достигло в стране 1746.

В Армении зарегистрирована 29-я смерть пациента с коронавирусом: 80-летняя пациентка, у которой были хронические заболевания, скончалась от осложнений, вызванных COVID-19, сообщила сегодня пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян на своей странице Facebook.

По ее словам, к 11.00 (10.00 мск) коронавирус подтвердился еще у 62 человек. "Число зараженных COVID-19 достигло 1808, из которых 848 выздоровели. Фактическое число больных - 931 пациент. Проведено 18 547 тестирований", - написала Никогосян, слова которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".