27 апреля 2020, 12:30

Смерть 29 зараженных COVID-19 зафиксирована в Армении

80-летняя женщина, которая скончалась сегодня, стала 29-й в Армении умершей пациенткой с коронавирусом. Общее число зараженных в стране выросло за сутки на 62 и достигло 1808, сообщил Минздрав.

Как писал "Кавказский узел", 26 апреля Армения, где умерли 28 человек с коронавирусом, оставалась лидером по количеству смертей пациентов на Южном Кавказе. В Армении в этот день было зафиксировано и наибольшее на Южном Кавказе число новых случаев заражения - 69. Таким образом, общее количество пациентов с коронавирусом достигло в стране 1746.

В Армении зарегистрирована 29-я смерть пациента с коронавирусом: 80-летняя пациентка, у которой были хронические заболевания, скончалась от осложнений, вызванных COVID-19, сообщила сегодня пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян на своей странице Facebook.

По ее словам, к 11.00 (10.00 мск) коронавирус подтвердился еще у 62 человек. "Число зараженных COVID-19 достигло 1808, из которых 848 выздоровели. Фактическое число больных - 931 пациент. Проведено 18 547 тестирований", - написала Никогосян, слова которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

Число жертв коронавируса на Южном Кавказе увеличилось за счет Армении", "Число пациентов с COVID-19 в Армении выросло до 1746", "Власти Грузии представили план поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

27 апреля 2020, 11:35

  • Сотрудники магазинов в Южной Осетии вернулись к работе

    В Южной Осетии, где не зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, отменен запрет на работу магазинов и предприятий сферы услуг. Продавцы и стилисты во время карантина были вынуждены, по их словам, работать подпольно, чтобы не лишиться дохода.

27 апреля 2020, 10:46

  • Снят запрет на поездки легковых машин в Грузии

    В Грузии с сегодняшнего дня разрешены поездки на легковых машинах и в такси, сняты ограничения на интернет-торговлю и доставку продуктов. Кроме того, на два дня снят запрет на выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси, объявили власти страны.

27 апреля 2020, 09:49

27 апреля 2020, 08:59

27 апреля 2020, 08:15

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи