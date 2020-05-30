Число умерших от коронавируса в Кабардино-Балкарии достигло 19

30 мая 2020, 14:40

Три пациента с COVID-19 умерли в Кабардино-Балкарии за сутки, еще 37 зараженных находятся в реанимации, сообщил республиканский оперативный штаб.

Как писал "Кавказский узел", к 29 мая в Кабардино-Балкарии, по данным оперативного штаба, число заражений коронавирусом достигло 2673, умерли 16 человек. Республика опережает остальные регионы Северо-Кавказского федерального округа по числу активных зараженных.

30 апреля власти Кабардино-Балкарии продлили все ранее введенные ограничительные меры из-за эпидемии коронавируса, обязав жителей республики носить маски в общественных местах. На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За минувшие сутки скончались от коронавируса еще три человека, всего с начала пандемии умерли 19 человек, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Всего в республике выявлены 2750 подтвержденных случаев заражения. В больницах проходят лечение 792 человека, из них в реанимации находятся 37 человек. Большинство тех, кто находится в тяжелом состоянии, 33 пациента, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

На амбулаторном лечении – 559 человек, в том числе 64 детей. Бессимптомно переносят инфицирование 326 человек, в том числе 257 детей. В обсерваторах изолированы 59 человек. К сегодняшнему дню в республике проведены 42 828 тестов на коронавирус, сообщили в штабе.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по COVID-19 указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина приводятся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".