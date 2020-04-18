Число умерших от коронавируса в Грузии увеличилось до четырех

18 апреля 2020, 23:34

70-летний пациент батумской клиники стал четвертым умершим от коронавируса в Грузии. Число инфицированных возросло до 388.

Как писал "Кавказский узел", 17 апреля число случаев коронавируса в Грузии выросло до 370, при этом три пациента умерли и 77 выздоровели. К сегодняшнему дню число инфицированных выросло на 15 и достигло 385. На фоне роста числа заражений в стране продлен режим ЧП.

С 21 марта в Грузии действует чрезвычайное положение, а 31 марта введен комендантский час, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе.

Еще один случай смерти от коронавируса зафиксирован в Грузии, и общее число умерших составило четыре. При этом число случаев заражения увеличилось до 388. Выздоровели 86 пациентов. В карантинном режиме остаются 4971 человек, под наблюдением - 519, следует из сообщения на сайте StopCoV.

Четвертый умерший от коронавируса - 70-летний пациент, который лечился в батумской клинике. "Смерть пациента была зафиксирована вечером, он лечился в нашей клинике с 8 апреля и вместе с коронавирусом имел ряд хронических заболеваний, среди которых сахарный диабет, сердечно-сосудистая недостаточность", - цитирует врача клиники Левана Антидзе РИА "Новости".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справочном материале "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина - в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".