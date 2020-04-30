Глава Минздрава Калмыкии оправдал ответственных за закупку аппаратов ИВЛ

30 апреля 2020, 12:42

Сотрудники министерства здравоохранения Калмыкии закупили аппараты искусственной вентиляции легких закуплены по очень высокой цене ради минимальных сроков доставки, заявил глава ведомства Юрий Кикенов в ответ на критику в соцсетях.

Как писал "Кавказский узел", пользователи соцсетей раскритиковали министерство здравоохранения Калмыкии за закупку аппаратов искусственной вентиляции легких по более высокой цене, чем это сделали власти других регионов. Глава ведомства Юрий Кикенов заявил, что стоимость аппаратов выше из-за различий в комплектации.

24 апреля Минздрав Республики Калмыкии заключил контракт на поставку 10 китайских аппаратов ИВЛ модели SV300 на общую сумму 35,9 млн руб. Таким образом, стоимость одного аппарата - 3,59 млн руб. Согласно имеющемуся в распоряжении "Кавказского узла" прайс-листу официального российского представителя компании-производителя, Mindray, аппараты ИВЛ SV300 в полной комплектации предлагаются по цене 33 524 доллара (около 2,5 млн рублей).

Аппараты ИВЛ SV300 в комплектации, указанной в закупке Минздрава Калмыкии, действительно продаются компанией Mindray по 2,6 миллиона рублей, подтвердил министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов, комментируя 29 апреля "претензии, которые появляются в соцсетях". Однако производитель не занимается продажей своей продукции напрямую, а у официальных дистрибьюторов компании аппараты ИВЛ "уже выкупили наперед поставщики", заявил Кикенов он в ходе прямого эфира в Instagram.

"Вся продукция на ближайшие 120 дней законтрактована и находится у фирм-поставщиков. Мы должны понимать, что мы живем в рыночном обществе и у нас рынок, а не государственные поставки. В условиях рынка каждый поставщик делает свою коммерческую надбавку. И формирование конечной цены происходит именно таким образом", - сказал Кикенов. Он подчеркнул, что у него нет претензий к сотрудникам министерства из-за того, что "они нашли оборудование – со сроком поставки в течение месяца – по такой цене".

К 9.00 30 апреля в республике зарегистрирован 231 случай заболевания коронавирусом, выздоровели 39 человек, умерли три человека. В инфекционные больницы Элисты и пяти районов республики госпитализированы 135 человек, в том числе шестеро детей и две беременные женщины. В изоляторах находятся 36 человек, которые контактировали с инфицированными. Дома под наблюдением медицинских работников остается 539 человек, прибывших из эндемичных регионов, без симптомов ОРВИ, говорится в сводке на сайте Минздрава Калмыкии.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать заражения, перечислены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

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