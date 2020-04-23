Элистинцы объяснили нарушение самоизоляции необходимостью зарабатывать

23 апреля 2020, 01:51

Министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов упрекнул жителей республики в игнорировании режима самоизоляции и рекомендаций по ношению масок. Люди вынуждены выходить из дома в поисках работы, заявили опрошенные "Кавказским узлом" жители Элисты.

Как писал "Кавказский узел", к 21 апреля в республике зарегистрированы 90 случаев заболевания коронавирусом, 88 из них подтверждены федеральной лабораторией. 62 человека находятся на лечении в больнице, пятеро из них - в тяжелом состоянии. Три человека скончались.

С 30 марта жителям Калмыкии разрешено покидать дома только в оговоренных случаях и соблюдать социальную дистанцию, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" опубликована карта с указанием числа случаев заражения коронавирусом на юге России и Южном Кавказе.

По данным Минздрава республики на 17.00 мск 22 апреля, в Калмыкии выявлено 100 случаев заболевания, 98 из них подтверждены федеральной лабораторией. В инфекционные больницы Элисты, а также Городовиковского, Ики-Бурульского, Сарпинского, Черноземельского, Яшалтинского районов республики госпитализированы 77 человек с симптомами респираторной инфекции, среди них двое детей и две беременных женщины. Состояние четырех пациентов оценивается как тяжелое, двое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Количество выздоровевших увеличилось до 15 человек, сообщило министерство на своей официальной странице в Facebook.

В изоляторах в Элисте, в Кетченеровском, Лаганском, Сарпинском, Яшалтинском и Ики-Бурульском районах находятся 49 человек, контактировавших с зараженными, следует из сообщения.

Первичные анализы на коронавирус отправляются на контрольные исследования в федеральный Противочумный центр, в волгоградский Противочумный институт, а также в республиканский Центр гигиены и эпидемиологии, сообщило 22 апреля управление Роспотребнадзора по Калмыкии на своем сайте.

Восемь человек, у которых подтвердилось заболевание коронавирусом, поступили в больницу Сарпинского района, в медучреждения Ики-Бурульского и Яшалтинского районов госпитализированы по шесть человек с подтвержденными диагнозами, в больницу Черноземельского района – двое, рассказал в утреннем эфире на своей странице в Instagram министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов.

По его словам, наиболее частый в республике путь заражения коронавирусом – это завоз инфекции, которая затем "распространяется среди родственников".

"Режим изоляции соблюдается не очень хорошо. Особенно это заметно в районах, где увидеть человека в маске бывает сложно. Когда появляются первые заболевшие, в райцентрах улицы сразу пустеют, но продолжается это недолго", – посетовал министр.

В Приютненском районе "открывается обсерватор, потому что там регистрированы контактные лица", сказал Кикенов.

Глава Минздрава также заявил, что 21 апреля частные лаборатории получили разрешение от федеральных властей делать анализ на коронавирус.

"Планируем, что частные лаборатории войдут сразу во все районы и Элисту. Но всем, кому необходимо сдать анализы по состоянию здоровья либо по контактам (по причине контактов с заболевшими), мы продолжим делать все исследования бесплатно", – подчеркнул Кикенов.

Жители Калмыкии игнорируют режим самоизоляции

Житель Целинного района Владимир рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что эпидемия никак не сказалась на его жизни. "В нашем селе ничего не изменилось. Тут и до коронавируса не всегда можно было встретить людей... Занимаюсь своим хозяйством, маску и другие средства защиты покупать не думал. Мне они вряд ли пригодятся", – заявил 59-летний селянин.

Интенсивность движения на дорогах города сегодня такая же, как до карантина, считает житель Элисты Баир. "Жена следит, чтобы после каждого похода на улицу все члены семьи обрабатывали руки, одежду, гаджеты дезинфицирующими средствами. От меня требуется лишь без надобности не выходить из дома. Я сейчас без работы, так что хожу только в магазин. Заметил, что, как только (президент России) Путин объявил о продлении каникул до 30 апреля, Элиста ожила. Люди поняли, что надо как-то себя кормить... Уже особой разницы не видно с тем, что было до карантина. В некоторых магазинах продавцы стали без масок работать", – рассказал молодой человек корреспонденту "Кавказского узла".

Элистинка Эльза призналась, что изредка бывает в гостях у друзей. "Я знаю, что это рискованно. Но иногда трудно отказаться. На днях подруга отмечала день рождения, собрались узким кругом – пять человек", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла". По ее наблюдениям, на улице народу стало заметно больше.

"Надо как-то выживать. А раз мы каждый день выходим по делам, посещаем какие-то места, то почему бы не сходить в гости, если зовут? Риск такой же, как от похода в магазин. Зато поддержать можно друг друга морально, немного расслабиться психологически", – сказала Эльза.

Опрос "Кавказского узла" не является репрезентативным и не отражает мнения всех жителей города.

О том, как предупредить заражение коронавирусом, говорится в материале "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций приведены в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина представлена в материале "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса в регионах юга России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".