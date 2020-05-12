12 мая 2020, 11:14

Число умерших от коронавируса в Армении возросло до 47

82-летняя пациентка в Армении скончалась от COVID-19, еще двое зараженных умерли от других болезней, сообщил Минздрав Армении. Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 3538.

Как писал "Кавказский узел", к 11 мая число смертей в Армении от коронавируса в стране составило 46, а зараженных - 3392.

За сутки зарегистрированы три смерти пациентов с COVID-19, однако причиной смерти двух из них стали иные болезни, сообщил Минздрав Армении на своей странице Facebook.

"От коронавируса скончалась 82-летняя женщина, у которой были сопровождающие хронические болезни", - сказано в сообщении ведомства.

По данным Национального центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава Армении, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 47 пациентов, еще 19 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, умерли по иным причинам.

За прошедшие сутки зарегистрировано 146 новых случаев заражения коронавирусом, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло до 3538, сказано в сообщении центр. "Выздоровел 71 пациент, всего выздоровели 1430. Фактическое число больных 2042. Проведено 33 313 тестирований", - отмечено в сообщении на сайте центра.

На главной странице "Кавказского узла" в течение суток обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, а также на юге России. Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"МЧС готовит палаточный городок для граждан Азербайджана в Дагестане", "Владельцы магазинов в Нагорном Карабахе пожаловались на убытки", "Сняты ограничения на въезд в Тбилиси".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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