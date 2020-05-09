09 мая 2020, 19:30

Три смерти от коронавируса зарегистрированы в Ростовской области за сутки

Число умерших от COVID-19 в Ростовской области возросло до 19, а зараженных - до 1674.

Как писал "Кавказский узел", к 8 мая общее число умерших от коронавируса в Ростовской области достигло 16, и регион вышел на второе место по количеству жертв COVID-19 в ЮФО. Общее число зараженных в регионе составляло 1594.

Скриншот сообщения на странице правительства Ростовской области в Instagram https://www.instagram.com/p/B_9ajKrlIGk/За последние сутки в Ростовской области скончались еще трое зараженных - 65-летний мужчина из Ремонтненского района, 69-летний - из Егорлыкского района и 64-летний житель города Шахты, сообщается на странице правительства Ростовской области в Instagram.

"Число подтвержденных больных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 80 и, по состоянию на 9 мая, составляет 1674 человека. В тяжелом состоянии 16 человек. 19 человек умерли. Выздоровели 338", - сказано в сообщении.

По данным правительства, 25 новых случаев заражения зарегистрированы в Ростове-на-Дону, 13 - в Новошахтинске, по пять - в Аксайском и Заветинском районах, по четыре - в Шахтах, Неклиновском и Чертковском районах. Трое инфицированных выявлены в Матвеево-Курганском районе и столько же - в Белокалитвинском. Два новых случая в Таганроге и два - в Каменском районе. По одному - в Батайске, Гукове, Новочеркасске, а также в Азовском, Егорлыкском, Зерноградском, Миллеровском, Мясниковском, Усть-Донецком и Шолоховском районах.

"Под медицинским наблюдением находятся 7234 человека, из них на самоизоляции по месту жительства - 7208 человек", - сказано в сообщении правительства региона.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с числом зараженных в регионах юга России, а также в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Работа ростовской организации инвалидов оказалась под угрозой срыва из-за безденежья", "Авиапарады скрасили ограниченное празднование Дня Победы на юге России", "Кубань осталась лидером по числу заражений коронавирусом".

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