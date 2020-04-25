Первые два пациента с коронавирусом умерли в Карачаево-Черкесии

25 апреля 2020, 18:45

Два больных с коронавирусом в возрасте старше 65 лет скончались в Карачаево-Черкесии, сообщил сегодня глава республики. По его словам, число зараженных в регионе составило 246.

Как писал "Кавказский узел", к 24 апреля в Карачаево-Черкесии число заболевших коронавирусом составляло 194 человека, а сегодня днем увеличилось еще на 46. При этом республика с 240 зараженными заняла последнюю строчку среди регионов СКФО по числу заболевших.

"В Карачаево-Черкесии зафиксированы первые два летальных случая среди больных с подтвержденным диагнозом коронавирус. Скончались люди старшего поколения, старше 65 лет, которые были госпитализированы в инфекционный госпиталь. Оба они были контактными с ранее заболевшими коронавирусом, которые вовремя не обратились [к врачам]. Госпитализированным пациентам была сразу оказана необходимая медицинская помощь. Но, к большому сожалению, из-за того, что их состояние было осложнено хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, они скончались", - сообщил сегодня глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в своем видеообращении в Instagram.

По его словам, "на сегодняшний день в Карачаево-Черкесии лабораторно подтверждены 246 случаев заболевания". Четыре пациента выздоровели, под наблюдением врачей в инфекционных стационарах находятся 95 человек, сказал глава региона.

Он сообщил, что вскоре для больных коронавирусом начнет работать еще одно медицинское учреждение. "Новое здание черкесской городской поликлиники мы полностью перепрофилировали под инфекционный госпиталь на 200 мест", - заявил Темрезов.

Глава республики также отметил, что большинство случаев заболевания - "семейные очаги". "Это люди, которые были на свадьбе, на похоронах и других семейных мероприятиях", - сказал он, призвав соблюдать режим самоизоляции.

С 31 марта в Карачаево-Черкесии действует режим всеобщей самоизоляции, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" размещена карта с указанием числа зараженных и умерших от коронавируса в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта обновляется шесть раз в сутки.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина - в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".