Досрочные каникулы введены в школах и вузах Армении из-за коронавируса

01 марта 2020, 16:21

Каникулы в учебных учреждениях перенесены с конца марта на начало в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщили сегодня власти Армении. Более 30 человек, которые общались с заболевшим местным жителем, помещены на карантин в гостиницу.

Как писал "Кавказский узел", сегодня стало известно, что первый случай коронавируса подтвержден в Армении: врачи обнаружили коронавирус у 29-летнего местного жителя, который 28 февраля прибыл из Тегерана. У жены пациента, прилетевшей тем же рейсом, коронавирус не выявили, однако предположили, что у нее может быть инкубационный период, и решили изолировать. В карантин также решено поместить около 30 человек, контактировавших с заболевшим, - пассажиров самолета, таможенников и сотрудников аэропорта.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. В Иране, который является ближайшим к странам Южного Кавказа очагом эпидемии, по данным на 29 февраля, инфицированы 593 и умерли 43 человека, сообщил "Интерфакс". О том, что собой представляет новый вирус, как он распространяется на Кавказе и какие меры профилактики необходимы, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Занятия в школах и вузах Армении отменены со 2 по 8 марта в связи с опасностью распространения коронавируса, сообщил сегодня премьер-министр Никол Пашинян в прямом эфире в Facebook, который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

"Чтобы учебный процесс не пострадал, занятия отменят за счет весенних каникул. За это время будем отслеживать развитие ситуации", - сказал глава правительства.

Министр образования Араик Арутюнян в свою очередь заявил, что подписал указ о переносе начала весенних каникул с конца марта на 2 марта. "С утра получаю сообщения от родителей, которые выражают озабоченность в связи с заражением коронавирусом. В ходе совещания при участии премьер-министра было принято решение об отмене учебного процесса в детсадах, школах, училищах, колледжах и вузах со 2 марта до 8 марта включительно", - сообщил глава Минобразования в прямом эфире в Facebook.

Летевшие с заболевшим пассажиры рейса из Тегерана размещены в гостинице

32 человека, которые контактировали с зараженным коронавирусом, размещены на карантин в одной из гостиниц в Цахкадзоре, сообщил сегодня министр здравоохранения Арсен Торосян на пресс-конференции, которую транслировало "Радио Азатутюн".

"Изолированы все, кто сидел в одном ряду в самолете, на котором летел больной, а также пассажиры, летевшие на двух рядах спереди и сзади него. Из аэропорта больного до дома подвезли не на такси, а знакомые, которых также изолировали. Изолирована также бригада скорой помощи, которая привезла больного в больницу", - рассказал министр.

По состоянию на 1 марта были обследованы 117 человек, коронавирус был найден лишь у одного, добавил Торосян. "Большинство тестов проведено гражданам Армении, прибывшим из Китая. Всего из Китая вернулось около 1000 армянских граждан. Из Ирана совершено два спецрейса, на котором в Армению вернулись 134 человека", - сказал глава Минздрава, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

После сообщений об угрозе эпидемии в большинстве аптек Армении раскупили все медицинские маски. Их можно найти лишь в некоторых аптеках по завышенным ценам, рассказали "Кавказскому узлу" местные жители.

Напомним, в Грузии к 29 февраля зафиксированы три случая заболевания коронавирусом. Столько же заболевших выявлено в Азербайджане. В связи с этим Азербайджан с 29 февраля закрыл на две недели границу с Ираном. Жители приграничных азербайджанских районов выразили обеспокоенность тем, что лишатся на это время заработка.

Новости об угрозе распространения коронавируса на Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".