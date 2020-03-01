01 марта 2020, 16:21
Досрочные каникулы введены в школах и вузах Армении из-за коронавируса
Каникулы в учебных учреждениях перенесены с конца марта на начало в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщили сегодня власти Армении. Более 30 человек, которые общались с заболевшим местным жителем, помещены на карантин в гостиницу.
Как писал "Кавказский узел", сегодня стало известно, что первый случай коронавируса подтвержден в Армении: врачи обнаружили коронавирус у 29-летнего местного жителя, который 28 февраля прибыл из Тегерана. У жены пациента, прилетевшей тем же рейсом, коронавирус не выявили, однако предположили, что у нее может быть инкубационный период, и решили изолировать. В карантин также решено поместить около 30 человек, контактировавших с заболевшим, - пассажиров самолета, таможенников и сотрудников аэропорта.
Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. В Иране, который является ближайшим к странам Южного Кавказа очагом эпидемии, по данным на 29 февраля, инфицированы 593 и умерли 43 человека, сообщил "Интерфакс". О том, что собой представляет новый вирус, как он распространяется на Кавказе и какие меры профилактики необходимы, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".
Занятия в школах и вузах Армении отменены со 2 по 8 марта в связи с опасностью распространения коронавируса, сообщил сегодня премьер-министр Никол Пашинян в прямом эфире в Facebook, который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".
"Чтобы учебный процесс не пострадал, занятия отменят за счет весенних каникул. За это время будем отслеживать развитие ситуации", - сказал глава правительства.
Министр образования Араик Арутюнян в свою очередь заявил, что подписал указ о переносе начала весенних каникул с конца марта на 2 марта. "С утра получаю сообщения от родителей, которые выражают озабоченность в связи с заражением коронавирусом. В ходе совещания при участии премьер-министра было принято решение об отмене учебного процесса в детсадах, школах, училищах, колледжах и вузах со 2 марта до 8 марта включительно", - сообщил глава Минобразования в прямом эфире в Facebook.
Летевшие с заболевшим пассажиры рейса из Тегерана размещены в гостинице
32 человека, которые контактировали с зараженным коронавирусом, размещены на карантин в одной из гостиниц в Цахкадзоре, сообщил сегодня министр здравоохранения Арсен Торосян на пресс-конференции, которую транслировало "Радио Азатутюн".
"Изолированы все, кто сидел в одном ряду в самолете, на котором летел больной, а также пассажиры, летевшие на двух рядах спереди и сзади него. Из аэропорта больного до дома подвезли не на такси, а знакомые, которых также изолировали. Изолирована также бригада скорой помощи, которая привезла больного в больницу", - рассказал министр.
По состоянию на 1 марта были обследованы 117 человек, коронавирус был найден лишь у одного, добавил Торосян. "Большинство тестов проведено гражданам Армении, прибывшим из Китая. Всего из Китая вернулось около 1000 армянских граждан. Из Ирана совершено два спецрейса, на котором в Армению вернулись 134 человека", - сказал глава Минздрава, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".
После сообщений об угрозе эпидемии в большинстве аптек Армении раскупили все медицинские маски. Их можно найти лишь в некоторых аптеках по завышенным ценам, рассказали "Кавказскому узлу" местные жители.
Напомним, в Грузии к 29 февраля зафиксированы три случая заболевания коронавирусом. Столько же заболевших выявлено в Азербайджане. В связи с этим Азербайджан с 29 февраля закрыл на две недели границу с Ираном. Жители приграничных азербайджанских районов выразили обеспокоенность тем, что лишатся на это время заработка.
Новости об угрозе распространения коронавируса на Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".
Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"