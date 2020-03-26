Баку, Азербайджан. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

26 марта 2020, 16:28

Третий пациент с коронавирусом умер в Азербайджане

Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане увеличилось на 29 и достигло 112. Из них трое умерли и пятеро выздоровели.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 марта число госпитализированных с коронавирусом в Азербайджане достигло 81, число смертей выросло до двух.

Умер гражданин Азербайджана 1961 года рождения, вернувшийся 12 марта из Турции. Он поступил в больницу специального режима с высокой температурой и затрудненным дыханием, врачи диагностировали у него хронический бронхит. Анализы на коронавирус также дали положительный результат. Устанавливаются родственники умершего и люди, с которыми пациент контактировал. Все они направляются в карантин, передал корреспондент "Кавказского узла" сегодняшнее сообщение Оперативного штаба при Кабмине Азербайджана.

В то же время пять человек выздоровели и были выписаны домой. В больницах специального режима под находятся 104 больных коронавирусом. Состояние пяти из них оценивается как тяжелое, девяти - как средней тяжести, состояние остальных стабильное.

Для выявления больных коронавирусом в Азербайджане проведено уже 20 тысяч тестов. Случаи заражения коронавирусом в Азербайджане выявляются как среди прибывших в страну из-за рубежа, так и среди инфицированных внутри страны. В связи с этим Оперативный штаб призвал соблюдать меры самоизоляции, выходить из дома только лишь при крайней необходимости, не посещать места массового скопления людей.

С 24 марта в Азербайджане введен особый карантинный режим. Людям старше 65 лет до 20 апреля запрещено выходить из дома, въезд в Бакинскую агломерацию и выезд из нее перекрыты. Неделя с 29 марта по 4 апреля объявлена нерабочей. Границу с Ираном решено не открывать до 20 апреля, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана "Кавказским узлом в публикации "Сколько стоит побег из карантина". Материалы о распространении коронавируса "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Антиэпидемические меры мусульман Европы не нашли поддержки на Северном Кавказе", "Жители Дагестана заметили рост спроса на продукты в связи с коронавирусом", "Жители Северного Кавказа сочли разумными рекомендации по сокращению пятничных молитв". 

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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