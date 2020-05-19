Трое пациентов с COVID-19 умерли на Ставрополье за сутки

19 мая 2020, 09:25

Число умерших от коронавирусной инфекции в Ставропольском крае выросло до 30, а зараженных - до 1600.

Как писал "Кавказский узел", 18 мая число умерших от COVID-19 на Ставрополье составляло 28, а инфицированных - 1530.

"Скончались еще три пациента с диагнозом коронавирусная инфекция. Всего умерших - уже 31... За последние сутки прирост числа заболевших составил 70 человек. Таким образом, за все время в крае зарегистрировано уже 1600 фактов заражения коронавирусом. В том числе, у 151 ребенка", - написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

По его данным, 37 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 112 - в состоянии средней степени тяжести. За период эпидемии были выписаны из больниц 562 человека.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Ставропольском крае, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования коронавирусом, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина размещена в материале "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".