18 апреля 2020, 13:46

До 257 увеличилось число зараженных в Дагестане

Общее число инфицированных коронавирусом в Дагестане за сутки увеличилось до 257, а выздоровевших - до 28 человек.

Как писал "Кавказский узел", к 17 апреля общее число зараженных достигло 213, девять человек скончались.

Число заболевших за сутки в Дагестане увеличилось до 257, при этом выздоровели еще 19 человек, сообщили сегодня в региональном оперштабе.

"Всего за период обследования на 11.00 мск 18 апреля ситуация с коронавирусной инфекцией следующая: 257 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом, 28 человек выздоровели, 9 умерли", - цитирует сообщение оперативного штаба РИА "Новости".

С 1 апреля в Дагестане объявлен режим самоизоляции. 8 апреля стало известно, что из-за риска распространения коронавируса закрылась синагога в Дербенте, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". "Кавказский узел" шесть раз в сутки обновляет карту с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса, она размещена на главной странице "Кавказского узла". 

Советы врачей, как не заразиться коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций - в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, говорится в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении вируса размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Роспотребнадзор Дагестана запретил посещение храмов и кладбищ", "Дагестан вошел в тройку регионов по смертности пациентов с коронавирусом", "Мусульмане Дагестана предложили упростить обряд похорон во время эпидемии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

18 апреля 2020, 14:24

18 апреля 2020, 14:14

18 апреля 2020, 13:02

18 апреля 2020, 12:15

18 апреля 2020, 11:27

  • Режим ЧП в Грузии продлен на фоне роста числа заражений

    Число инфицированных COVID-19 в Грузии выросло за сутки на 15 и достигло 385. Президент страны объявила о продлении режима чрезвычайного положения до 10 мая. Верующие во время пасхальных богослужений могут находиться во дворе церкви, не подвергая себя риску заражения, предположил представитель Грузинской православной церкви в Москве.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи