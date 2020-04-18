До 257 увеличилось число зараженных в Дагестане

18 апреля 2020, 13:46

Общее число инфицированных коронавирусом в Дагестане за сутки увеличилось до 257, а выздоровевших - до 28 человек.

Как писал "Кавказский узел", к 17 апреля общее число зараженных достигло 213, девять человек скончались.

Число заболевших за сутки в Дагестане увеличилось до 257, при этом выздоровели еще 19 человек, сообщили сегодня в региональном оперштабе.

"Всего за период обследования на 11.00 мск 18 апреля ситуация с коронавирусной инфекцией следующая: 257 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом, 28 человек выздоровели, 9 умерли", - цитирует сообщение оперативного штаба РИА "Новости".

С 1 апреля в Дагестане объявлен режим самоизоляции. 8 апреля стало известно, что из-за риска распространения коронавируса закрылась синагога в Дербенте, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". "Кавказский узел" шесть раз в сутки обновляет карту с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса, она размещена на главной странице "Кавказского узла".

Советы врачей, как не заразиться коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций - в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, говорится в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении вируса размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".