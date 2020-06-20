20 июня 2020, 22:59

Новый случай смерти от COVID-19 зарегистрирован в Ингушетии

Число смертей от коронавируса в Ингушетии выросло до 65, зараженных - до 2782. Состояние 15 пациентов оценивается как тяжелое.

Как писал "Кавказский узел", к 19 июня в Ингушетии были зарегистрированы 64 случая смерти от коронавируса из 2755 зараженных.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, указана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Скриншот сообщения со страницы оперативного штаба Ингушетии в Instagram https://www.instagram.com/p/CBpsZ3ts8q9/За минувшие сутки число умерших в Ингушетии возросло до 65. Число инфицированных увеличилось на 27 и составило 2782. Всего за период пандемии выздоровели 2254 человека, сообщил оперативный штаб Ингушетии на своей странице в Instagram.

По данным штаба, 320 человек госпитализированы, из них 185 - с лабораторно подтвержденным диагнозом. "15 пациентов - в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 6 человек - на ИВЛ", - сказано в сообщении штаба.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". 

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"До 2550 увеличилось число зараженных COVID-19 в Ингушетии", "Жители Чечни заявили о принуждении к субботникам на фоне эпидемии", "Врачи в Карачаево-Черкесии остаются без помощи при заболевании COVID-19".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

21 июня 2020, 00:12

  • Ужесточение карантина не дало результатов в Азербайджане

    Пять человек скончались от COVID-19 в Азербайджане за сутки. Общее число умерших достигло 148, зараженных - 12 238. Ограничительные меры не принесли желаемых результатов, сообщили в Объединенном управлении территориальными медицинскими подразделениями, объяснив необходимость продления карантинного периода. 

20 июня 2020, 23:13

20 июня 2020, 22:58

  • Жители дагестанского села пожаловались главе Чечни на муфтият

    Последователи Кунта-хаджи Кишиева из села в Хасавюртовском районе попросили Рамзана Кадырова вмешаться в их конфликт с муфтиятом Дагестана. В село Цияб-Ичичали стянуты силовики, они не дают большому числу людей собраться в мечети, сообщил глава местной администрации.

20 июня 2020, 22:02

20 июня 2020, 21:08

  • Новый случай заражения выявлен в изолированной общине в Нагорном Карабахе

    Число случаев заражения коронавирусом в Нагорном Карабахе увеличилось до 97. В изолированных общинах установлены контрольно-пропускные пункты, ограничены въезд и выезд. Жители этих населенных пунктов с пониманием отнеслись к введенным ограничениям, жалоб от них не поступало, сообщили омбудсмен и глава штаба при коменданте Нагорного Карабаха.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи