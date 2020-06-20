Новый случай смерти от COVID-19 зарегистрирован в Ингушетии

20 июня 2020, 22:59

Число смертей от коронавируса в Ингушетии выросло до 65, зараженных - до 2782. Состояние 15 пациентов оценивается как тяжелое.

Как писал "Кавказский узел", к 19 июня в Ингушетии были зарегистрированы 64 случая смерти от коронавируса из 2755 зараженных.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, указана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За минувшие сутки число умерших в Ингушетии возросло до 65. Число инфицированных увеличилось на 27 и составило 2782. Всего за период пандемии выздоровели 2254 человека, сообщил оперативный штаб Ингушетии на своей странице в Instagram.

По данным штаба, 320 человек госпитализированы, из них 185 - с лабораторно подтвержденным диагнозом. "15 пациентов - в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 6 человек - на ИВЛ", - сказано в сообщении штаба.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".