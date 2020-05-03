Число зараженных коронавирусом в Северной Осетии выросло до 1069

03 мая 2020, 11:17

За сутки в Северной Осетии коронавирус подтвердился еще у 79 пациентов, 12 зараженных выздоровели, сообщил Роспотребнадзор.

Как писал "Кавказский узел", ко 2 мая число случаев инфицирования коронавирусом в Северной Осетии, по данным правительственного сайта "Стопкоронавирус", достигло 921, количество умерших возросло до шести.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу инфицированных коронавирусом на юге России, а также в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

По данным управления Роспотребнадзора по Северной Осетии на 08.00 мск сегодня, в республике зарегистрированы 1069 случаев инфицирования, днем ранее число подтвержденных диагнозов составляло 990, сообщило сегодня ведомство на своей официальной странице в Instagram. Таким образом, за сутки выявлены 79 случаев заражения, отмечается в сообщении.

По данным ведомства, в стационарах лечатся 35 пациентов, 930 человек находятся на амбулаторном лечении. Число выздоровевших за сутки возросло на 12 человек и достигло 98, количество умерших не изменилось.

Советы специалистов о том, что предпринять для предотвращения заражения коронавирусом, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу собраны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина размещена в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".