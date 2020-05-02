Ингушетия, Северная Осетия и Чечня увеличили число умерших от коронавируса в СКФО

02 мая 2020, 19:10

Шесть пациентов с COVID-19 скончались за сутки в Северо-Кавказском федеральном округе. Число умерших от коронавируса в СКФО с начала пандемии достигло 65.

Как писал "Кавказский узел", к 1 мая число умерших от коронавируса в СКФО достигло 63. 22 из них приходились на Ингушетию.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу инфицированных коронавирусом на юге России, а также в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Ингушетии число умерших от коронавируса за сутки увеличилось до 25, следует из сегодняшней информации на странице республиканского оперативного штаба в Instagram. То есть число жертв COVID-19 в регионе увеличилось на три.

За минувшие сутки число смертей от коронавируса в Северной Осетии достигло шести. Умерли двое мужчин 58 и 40 лет, сообщил сегодня Минздрав республики на своей странице в Instagram.

По данным правительственного сайта "Стопкоронавирус.рф" на 11.35 мск 2 мая, еще один новый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Чечне. Таким образом в Чечне число жертв COVID-19 выросло до восьми.

На Ставрополье за все время скончались 14 пациента с коронавирусом, в Дагестане - 12, в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии - по два. Таким образом, общее число умерших в СКФО достигло 69.

Отметим, что по числу зараженных на 100 тысяч (160,53) в СКФО лидирует Ингушетия. К 2 мая общее число случаев инфицирования коронавирусом в Северо-Кавказском федеральном округе достигло 5554. Больше всего зараженных в Дагестане – 1662. Число инфицированных в Северной Осетии достигло 921, в Ингушетии - 814, на Ставрополье – 676, в Кабардино-Балкарии – 544, в Чечне – 525, а в Карачаево-Черкесии – 412. Из 344 заражений, зарегистрированных в регионе за сутки, 109 приходятся на Дагестан, 85 – на Северную Осетию, по 45 – на Ингушетию и Кабардино-Балкарию, 25 - на Ставрополье, 21 - на Чечню и 14 – на Карачаево-Черкесию.

При этом, по данным Росстата на 1 января 2020 года, Дагестан был самым населенным регионом СКФО, там проживали 3,11 млн человек. На Ставрополье насчитывалось 2,8 млн жителей, в Чечне – 1,478 млн человек, в Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, в Северной Осетии – 697 тысяч, в Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии – 465 тысяч.

Советы специалистов о том, что предпринять для предотвращения заражения коронавирусом, опубликованы в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу собраны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина размещена в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".