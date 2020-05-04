04 мая 2020, 14:21

Пациентка с коронавирусом умерла в Кабардино-Балкарии

В нальчикской больнице скончалась пожилая женщина, у которой был подтвержден коронавирус, ее смерть стала третьей в Кабардино-Балкарии. Состояние шести из 739 зараженных врачи оценивают как крайне тяжелое, сообщили в оперштабе.

Как писал "Кавказский узел", первый случай смерти от коронавируса в Кабардино-Балкарии был зарегистрирован 20 апреля: скончалась пожилая женщина, поступившая в больницу с пневмонией. 28 апреля была зафиксирована вторая смерть пациента с коронавирусом.

Число зараженных в Кабардино-Балкарии сегодня выросло за сутки на 105 и достигло 739, сообщил Роспотребнадзор. О динамике распространения вируса, в том числе в Кабардино-Балкарии, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Кабардино-Балкарии скончалась женщина 1936 года рождения, у которой был диагностирован коронавирус и "сопутствующее заболевание", сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» представитель оперативного штаба республики.

По его словам, в двух больницах Нальчика остаются на лечении 216 человек, из них 14 – в реанимации, в том числе шесть пациентов - в крайне тяжелом состоянии. В числе пациентов, госпитализированных за последние сутки, – девять детей, самому младшему из которых три месяца.

Выздоровели в республике 122 пациента, из них 21 - за последние сутки. Еще 1416 человек, имевших контакты с зараженными, находятся под домашним наблюдением, а 26 человек изолированы в обсерваторах, рассказал представитель оперштаба.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа, обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа.

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Проблемы нуждающихся в Кабардино-Балкарии легли на плечи волонтеров и бизнеса", "Более 60% новых случаев коронавируса в ЮФО пришлось на Кубань и Ростовскую область", "Жители райцентра в Дагестане заявили об угрозе массовых смертей".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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