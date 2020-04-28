Второй пациент с коронавирусом умер в Кабардино-Балкарии

28 апреля 2020, 13:44

83-летний пациент с коронавирусом умер в Кабардино-Балкарии. Общее число заболевших за сутки увеличилось на 38 человек и составило 367, сообщили в оперативном штабе.

Как писал "Кавказский узел", 27 апреля общее число зараженных в Кабардино-Балкарии сегодня достигло 329. 15 пациентов находились в реанимации.

На главной странице "Кавказского узла" минимум раз в четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. О динамике распространения вируса можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За прошедшие сутки в Кабардино-Балкарии скончался второй один пациент, у которого был подтвержден COVID-19. Ему было 83 года, и он страдал сердечно-сосудистым заболеванием, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в оперативном штабе республики.

По данным штаба, за сутки в Кабардино-Балкарии выявлены еще 38 заболевших и их общее число составило 367.

"В Центре по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями лечатся 93 человека, из них двое - дети. Пять человек - в реанимации, все на аппаратах ИВЛ, в крайне тяжелом состоянии. В ГКБ №1 - 50 человек, 10 из них в реанимации, один - в крайне тяжелом состоянии. Всего выздоровели 34 человека. Под домашним наблюдением находятся 1349 человек, имевших контакты с зараженными. На амбулаторном лечении - 191 человек, из них 34 - дети, они переносят болезнь в легкой и бессимптомной форме. 24 человека изолированы в обсерваторах", - рассказали в штабе.

329 пациентов с подтвержденным COVID-19 выявлены в 53 населенных пунктах. Больше всего зараженных в Нальчике - 99 человек, в городе Чегем - 26. Также инфицированные зарегистрированы в поселке Кенже - 13, в селении Шалушка - 19, в селе Верхний Куркужин - восемь. Во всех остальных населенных пунктах заболели от одного до четырех человек, отметили в оперативном штабе.

По данным регионального Роспотребнадзора, в большинстве случаев источником распространения коронавируса стали жители республики, вернувшиеся из зарубежной поездки или из Москвы.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования коронавирусом, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".