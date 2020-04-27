15 пациентов с COVID-19 в Кабардино-Балкарии находятся в реанимации

27 апреля 2020, 16:12

Из 329 человек, у которых подтвердились тесты на коронавирус, в медцентры Нальчика госпитализирован 141 пациент. 15 из них находятся в реанимации, состояние шести пациентов врачи оценивают как крайне тяжелое.

Как писал "Кавказский узел", за сутки в Кабардино-Балкарии подтвердились тесты на коронавирус у 29 человек, и общее число зараженных сегодня достигло 329.

На главной странице "Кавказского узла" минимум раз в четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. О динамике распространения вируса можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Пациентов с коронавирусом госпитализируют в Кабардино-Балкарии в два медучреждения, расположенных в Нальчике: в Центр по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, где имеется 131 место, и в один из корпусов Нальчикской городской больницы № 1 на 260 мест, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель республиканского оперативного штаба.

По его словам, в Центре СПИД и инфекционных заболеваний сейчас госпитализированы 97 пациентов с коронавирусом. "Из них шесть человек в реанимации на аппаратах ИВЛ (искусственной вентиляции легких) в крайне тяжелом состоянии", – сказал он.

В городскую больницу Нальчика помещены 44 человека, из них девять находятся в реанимации, в том числе один - на аппарате ИВЛ, рассказал представитель штаба.

Тесты на коронавирус проведены у 1,45% населения Кабардино-Балкарии

По данным оперативного штаба, в Кабардино-Балкарии протестированы на вирус 12 636 человек. Тестирование проводят две лаборатории – в Центре гигиены и эпидемиологии и в Медико-диагностическом центре Минздрава республики.

1 января 2020 года в Кабардино-Балкарии насчитывалось 868 тысяч жителей, следует из данных, опубликованных на сайте Росстата. Таким образом, тесты на вирус проведены чуть более, чем у 1,45% населения республики.

Дома под медицинским наблюдением находятся 1404 человека, которые общались с зараженными. Они сдают тесты, а в случае подозрения на коронавирус им проводят компьютерную томографию, и по результатам томографии врачи принимают решение о госпитализации, рассказал представитель оперштаба.

В соответствии с рекомендациями Минздрава России "больные госпитализируются по результатам компьютерной томографии при выявлении признаков вирусной пневмонии независимо от подтвержденного или неподтвержденного тестами статуса COVID-19", сказал он.

Фельдшер скорой помощи, у которого диагностировали коронавирус, уже выздоровел и выписан из стационара, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник больницы.

В республике известно как минимум об одном заразившемся медработнике - фельдшере скорой помощи, который участвовал в госпитализации жителя поселка Чегем, рассказал ранее руководитель управления Роспотребнадзора Жираслан Пагов на пресс-конференции.

В Центре СПИД и инфекционных заболеваний специальных костюмов и средств защиты "пока хватает", сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник медучреждения.

Нальчанка рассказала о легкомысленном отношении земляков к режиму самоизоляции

Напомним, с 30 марта в Кабардино-Балкарии закрыты торговые точки и рынки, работают только продуктовые магазины и аптеки. Общественный транспорт Нальчика стал курсировать с увеличенными интервалами. С 31 марта пожилым людям и другим жителям республики из группы риска предписано самоизолироваться. 26 апреля правительство республики продлило до 30 апреля ограничительные меры, введенные в связи с эпидемией коронавируса.

Многие жители республики нарушают режим самоизоляции, поделилась с корреспондентом "Кавказского узла" своими наблюдениями жительница Нальчика Зарема. По словам женщины, на днях она ездила на похороны в Урванский район, и на похоронах было "достаточно много людей", причем большинство из них без масок. "Наверное, они должны лично переболеть, чтобы поверить в серьезность ситуации", – предположила нальчанка.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования коронавирусом, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".