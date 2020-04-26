Продление ограничительных мер спровоцировало критику в адрес властей Кабардино-Балкарии

26 апреля 2020, 20:09

В Кабардино-Балкарии до 30 апреля продлены ограничительные меры, введенные ранее в связи с эпидемией коронавируса. Пользователи Instagram усомнились в целесообразности закрытия автомобильных магазинов и моек и потребовали ослабить режим самоизоляции.

Как информировал "Кавказский узел", к 26 апреля в Кабардино-Балкарии зарегистрировано 300 случаев заражения коронавирусом. Всего за период эпидемии в республике скончался один пациент, выздоровели 28 человек. Дома под медицинским наблюдением остаются 1454 человека, сообщил сегодня Минздрава Кабардино-Балкарии в Instagram.

С 30 марта в Кабардино-Балкарии закрылись торговые точки, рынки, работают только продуктовые магазины и аптеки, общественный транспорт Нальчика стал курсировать с увеличенными интервалами. С 31 марта пожилым людям и другим жителям республики из группы риска предписано самоизолироваться, указано в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Согласно распоряжению, опубликованному сегодня на сайте правительства Кабардино-Балкарии, ограничения продлены для целого ряда организаций. В частности, речь идет о станциях техобслуживания и ремонта автомобилей, магазинах по продаже запчастей и горюче-смазочных материалов. АЗС в этот список не попадают.

Также продлены ограничения для организаций, которые оказывают услуги "на основании лицензии о медицинской деятельности при условии очного присутствие гражданина". Кроме того, до 30 апреля приостановлена работа парикмахерских и автомобильных моек самообслуживания.

Предыдущим распоряжением правительства Кабардино-Балкарии деятельность этих организаций была приостановлена до 26 апреля включительно.

Продление ограничительных мер до четверга вызвало дискуссию пользователей Instagram. Так, соответствующий пост в паблике patriot_kbr в течение четырех часов собрал более 1600 лайков и не менее 420 комментариев. Некоторые из комментаторов высказали сомнения в целесообразности ограничений.

"В хозмагазине можно встретить двух человек. В "Автозапчасть" заходишь - один, может, два человека. На мойке отдельно один моешь, на заправке заправляют заправщики, а вот в продуктовом по 20 человек встречаются и обнимаются. В чём смысл закрытия вышеперечисленных магазинов, если всё равно народ будет массово встречаться в продуктовом магазине?" - высказался zalim_0111.

"Вот объясните, пожалуйста, почему в супермаркете нельзя заразиться, а на автомойке можно? Почему в общественном транспорте тоже не заразишься, а в магазине автозапчастей обязательно?! Почему в продуктовых отделах рынка вы никак не заболеете, а в вещевых заразитесь обязательно? Когда закончится этот маразм?!" - возмутилась подписчица __am_b__.

"После самоизоляции люди выйдут с психоневрологическими расстройствами, а дети с дефицитом витамина D", - считает anna853kuznetsova.

"Достали уже всех вконец со своей изоляцией! Месяц свет люди не вправе увидеть! Как будто заключённые! Когда уже закончится это весь бред! Откройте парки и скверы! У людей уже гипоксия и обезвоживание от сухого воздуха в домах! Детям, да и всем людям нужен свежий воздух! Мы имеем право на это", - посетовала anet.a999.

Пользователь black_baron77 вспомнил о недавних событиях во Владикавказе: "Достали уже с режимом самоизоляции. Элементарно люди подстричься не могут, машины не могут обслужить. Хотите как в Осетии? Чтобы люди бунтовать начали? У вас каждый день по 15 человек вирус цепляет, но ни об одном человеке нам неизвестно".

20 апреля силовики разогнали с площади Свободы во Владикавказе несколько сотен противников режима самоизоляции, потребовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. После завершения стихийной акции полиция Владикавказа заявила о 69 задержанных. Недовольство жителей Кабардино-Балкарии, оставшихся без заработка во время карантина, растет, при этом в республике нет лидеров, которые вывели бы людей на улицы, как в Северной Осетии, указали опрошенные "Кавказским узлом" общественные деятели.

Новость о продлении ограничений в работе некоторых организаций, опубликованная на странице в Instagram оперативного штаба по Кабардино-Балкарии, по состоянию на 20.00 мск собрала не менее 110 комментариев. Многие пользователи выразили несогласие с действиями властей.

"Машина сломается - автозапчасти закрыты, общественным транспортом лучше не пользоваться, серьёзно? А самомойки вообще смешно", - прокомментировала подписчица под ником jekich_che.

С призывом ослабить режим самоизоляции к главе республики Казбеку Кокову обратился пользователь sabr_07_: "Самомойки нужная вещь. Оставьте их в покое. Думаю, пора прекратить над народом издеваться! Где помощь от властей?".

По состоянию на 20.00 мск на странице Кокова в Instagram (kokov_kazbek_) нет комментариев по поводу продолжения ограничительных мер для некоторых организаций.

Новости о распространении вируса публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" привел в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", номера телефонов для консультаций в связи с пандемией указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, говорится в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".