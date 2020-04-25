Аналитики назвали маловероятным риски протестов в Кабардино-Балкарии

25 апреля 2020, 07:25

Недовольство жителей Кабардино-Балкарии, оставшихся без заработка во время карантина из-за коронавируса, растет, однако в республике нет лидеров, которые вывели бы людей на улицы, как в Северной Осетии, указали опрошенные "Кавказским узлом" общественные деятели.

Как писал "Кавказский узел", первый секретарь регионального отделения КПРФ Борис Паштов указал, что население Кабардино-Балкарии из-за карантина "лишено возможности работать". По мнению Паштова, в Кабардино-Балкарии возможны события, аналогичные тем, что произошли в Северной Осетии.

20 апреля силовики разогнали с площади Свободы во Владикавказе несколько сотен противников режима самоизоляции, потребовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. После завершения стихийной акции полиция Владикавказа заявила о 69 задержанных. 21 апреля суды вынесли решения об административных арестах 13 участников несанкционированного митинга в центре Владикавказа, признав их виновными в неповиновении требованиям сотрудников полиции и нарушении общественного порядка, административное дело одного задержанного было прекращено. 22 апреля суд постановил арестовать еще пятерых участников митинга, троим назначены штрафы. Затем были рассмотрены еще 23 административных дела - участникам митинга были назначены аресты от трех до 15 суток.

Предпосылок для массового выступления людей против режима самоизоляции в Кабардино-Балкарии нет, считает уполномоченный по правам предпринимателей, занятых в сфере малого бизнеса, Жантемир Губачиков. Подобное выступление сейчас может создать опасность распространения коронавируса, считает он.

"Такие сборы людей только усугубляют ситуацию, так как после них тысячи людей могут заболеть. Я считаю, что надо выждать, надо иметь терпение", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Губачиков отметил, что проблемы в республике из-за режима самоизоляции нарастают "как снежный ком, но разрешить их митингами невозможно". Он выразил надежду, что у жителей Кабардино-Балкарии хватит благоразумия не повторять подобное.

Руководитель общественной организации «Народный контроль Кабардино-Балкарии» Владимир Тумов считает, что в республике ситуация для выступления людей еще не назрела. "У нас нет таких лидеров, которые смогли бы вывести народ на улицу", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Недовольство очень сильное, особенно среди простого народа, которому уже есть нечего. Запасы финансовые закончились, продукты на исходе, лекарства на исходе, не говоря о том, что люди не могут купить одежду. Предприниматели тоже в полном шоке. Если в ближайшее время не отменят изоляцию, недовольство будет нарастать», - сказал Тумов.

30 марта в Кабардино-Балкарии закрылись торговые точки и рынки, продолжили работу только продуктовые магазины и аптеки. Из-за резкого снижения пассажиропотока общественный транспорт Нальчика стал курсировать с увеличенными интервалами, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Лидер регионального отделения партии «Яблоко» Хаким Кучмезов считает, что события, подобные тем, что произошли в Северной Осетии невозможны в Кабардино-Балкарии из-за того, что в этих двух республиках разная экономическая ситуация.

«У нас народ более независимый от государства, чем в Осетии и Ингушетии. У нас больше самозанятых, которые ведут свой бизнес независимо от местной и региональной власти. Например, в горных районах народ занят животноводством, в равнинной части – переработкой продукции. У нас больше мелкого предпринимательства, а в Северной Осетии – больше крупного бизнеса... Ситуация у нас тоже критическая, но наши люди привыкли рассчитывать на себя, и, по большому счету, не ждут от государства ничего», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Профессор Кабардино-Балкарского госуниверситета Мурат Хоконов указал, что в Северной Осетии "выступления людей спровоцировали два фактора – жесткие действия силовиков, которые не разрешали работать малым предприятиям, и то, что кому-то разрешили работать, а кому-то – нет, людей это возмутило".

"При аналогичных обстоятельствах и при таком же харизматичном лидере, как Чельдиев, и у нас вполне могло бы состояться такое выступление, но сейчас я не вижу такой возможности», - сказал Хоконов.

Заслуженный артист Северной Осетии, активист Вадим Чельдиев в своем Facebook призывал жителей республики саботировать режим самоизоляции и он планировал на 20 апреля собрать митинг возле дома правительства во Владикавказе. Однако до этого дня активист был задержан и арестован на два месяца по делу о применении насилия в отношении представителя власти. Чельдиев находится в СИЗО Пятигорска. 21 апреля суд оштрафовал его за распространение не соответствующей действительности информации о коронавирусной эпидемии в Италии.

Число случаев заражения коронавирусом в Кабардино-Балкарии к сегодняшнему дню достигло 243, умер один человек. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется онлайн-карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России.