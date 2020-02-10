Рекордный рост цен на медицинские маски зафиксирован в Адыгее и Дагестане

10 февраля 2020, 06:58

Оптовые цены на медицинские маски в Адыгее выросли более чем в 15 раз, а в Дагестане - в шесть с половиной раз, сообщает Федеральная антимонопольная служба России.

Как писал "Кавказский узел", эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. В России, включая регионы Южного федерального округа, усилен контроль за состоянием здоровья людей, которые приезжают из Китая и других стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. 5 февраля жители Волгограда пожаловались на подорожание медицинских масок.

По данным Федеральной антимонопольной службы России, наибольший рост оптовых цен, по которым аптеки закупали медицинские маски, зафиксирован в Адыгее (на 1566,7 процента) и Дагестане (на 650 процентов), сообщает сегодня ТАСС.

На фоне этого правительство Российской Федерации дало поручение сформировать стратегический запас медицинских масок на случай, если в стране получит распространение коронавирус.

По словам министра здравоохранения республики Рустема Меретукова, в Адыгее обеспечен запас масок по адекватной цене. В частности, по его словам, в республике есть одна подведомственная аптечная база, где стоимость маски составляет 1 рубль 20 копеек за штуку. При этом средняя цена на маски в аптеках розничной торговли составляет семь рублей, цитирует чиновника "Юга.ру".

В Росздравнадзоре по Адыгее сообщили, что рост цен связан с действиями поставщиков из соседних регионов, пишет РИА "Новости".

"У нас нет поставщиков оптовых. Мы зависим полностью от других регионов - Ставропольский край, Ростовская область, Краснодарский край. И мы в ФАС дали информацию о том, что мы видели. Это и послужило поводом для начала расследования", - цитирует издание представителя ведомства. При этом он также отметил, что на рынке есть более выгодные предложения от других поставщиков.