12 июня 2020, 13:52

Число зараженных в Ингушетии превысило 2,5 тысячи человек

34 случая заражения COVID-19 выявлены в Ингушетии за сутки, и общее число заболевших составило 2508. Состояние 20 пациентов оценивается как тяжелое.

Как писал "Кавказский узел", к 11 июня число умерших от COVID-19 в Ингушетии составило 63, а зараженных - 2474. 

Скриншот сообщения на странице оперативного штаба Ингушетии в Instagram https://www.instagram.com/p/CBVAXsGsA8s/За минувшие сутки число зараженных выросло на 34 и составило 2508. Всего за период пандемии выздоровели 1855 человек. "373 человека госпитализированы, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом - 204", - сообщил оперативный штаб Ингушетии на своей странице в Instagram.

По данным штаба, 20 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, пятеро из них - на аппаратах ИВЛ.

На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" привел в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией - в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно узнать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

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