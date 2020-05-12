Число умерших от COVID-19 в Астраханской области достигло семи

12 мая 2020, 13:56

В число жертв коронавируса в Астраханской области включена пациентка, умершая 29 апреля от пневмонии, всего в регионе зарегистрировано семь смертей от COVID-19. При этом подтверждено 850 случаев инфицирования за период эпидемии в регионе.

Как писал "Кавказский узел", к утру 11 мая в Астраханской области число умерших от COVID-19 составляло шесть человек, а зараженных - 764.

"В результате посмертных исследований с посевом биологического материала на наличие коронавирусной инфекции 11 мая в реестр умерших от COVID-19 включена женщина 1962 года рождения, скончавшаяся 29 апреля от пневмонии. Таким образом, на 12 мая в Астраханской области умерли семь человек с COVID-19", - сказано в сообщении на странице Минздрава Астраханской области в Instagram.

К сегодняшнему дню в Астраханской области зарегистрировано 850 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. "Всего за весь период эпидемии 203 ранее заболевших и получивших положительный диагноз выздоровели и были выписаны", - говорится в сообщении Минздрава.

По данным ведомства, в больницах для пациентов с COVID-19 находятся 642 человека, под амбулаторным наблюдением - 2358.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с числом зараженных в регионах юга России, а также в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".