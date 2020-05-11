Ростовская область сравнялась с Кубанью по числу умерших от коронавируса

11 мая 2020, 16:17

Число смертей от коронавируса в Ростовской области с начала пандемии достигло 22 и сравнялось с аналогичным показателем по Краснодарскому краю. На эти два региона приходится больше половины всех смертей от COVID-19 в ЮФО.

Как писал "Кавказский узел", к 10 мая число умерших от коронавируса COVID-19 в ЮФО достигло 74 за счет новых смертей в Ростовской области, Краснодарском крае и Калмыкии.

На главной странице "Кавказского узла" минимум раз в четыре часа обновляется карта с числом зараженных в регионах юга России, а также в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, приведена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Сегодня в Ростовской области от коронавируса скончался еще один человек, общее число умерших выросло до 22, указано в таблице на правительственном сайте "Стопкоронавирус". По этому показателю регион догнал Краснодарский край, который являлся лидером в ЮФО. По данным на 10.35 мск 11 мая, ни в одном регионе Южного федерального округа, кроме Ростовской области, новых смертей от COVID-19 нет. В Волгоградской области их 12, в Адыгее - семь, в Астраханской области и Калмыкии - по шесть. Общее число жертв COVID-19 в федеральном округе с начала пандемии достигло 75 человек.

Краснодарский край, по данным Росстата на 1 января 2020 года, являлся самым населенным регионом ЮФО: там проживали 5,67 млн человек. Население Ростовской области составляло 4,197 млн человек. В Волгоградской области – 2,491 млн человек, то есть смертность там выше, чем в Ростовской. В Астраханской области проживали 1,005 млн, в Адыгее – 463 тысячи человек, а в Калмыкии – 271 тысяча человек.

Как сообщалось, за последние сутки в Южном федеральном округе зарегистрировано 387 новых случаев заражения коронавирусом, 119 из которых пришлись на Волгоградскую область. Общее количество инфицированных к вечеру 10 мая в ЮФО достигло 6132.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".