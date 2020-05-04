Седьмая смерть от коронавируса зарегистрирована в Адыгее

04 мая 2020, 17:13

Тест на COVID-19 умершего пациента больницы в Майкопе дал положительный результат. Число смертей от коронавируса в Адыгее с начала пандемии достигло семи.

Как писал "Кавказский узел", 3 мая в Адыгее скончался от коронавируса шестой пациент. Число случаев заражения в республике к сегодняшнему дню достигло 185. С учетом выздоровевших и умерших, болеет коронавирусом 81 житель республики.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных в регионах юга России и странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Лабораторные исследования подтвердили, что причиной смерти жителя Адыгейска, скончавшегося ночью 3 мая, стал COVID-19. Общее число скончавшихся от коронавирусной инфекции в Адыгее составило семь человек, передало сегодня кубанское издание "Юга" информацию оперативного штаба республики.

Кроме того, в ночь на 4 мая в инфекционном госпитале Майкопа скончался 66-летний мужчина, который за два дня до этого поступил в больницу из Теучежского района с пневмонией и острой сердечной недостаточностью. Связана ли эта смерть с коронавирусом, проверяется, со ссылкой на оперативный штаб сообщило РИА "Адыгея сегодня".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".