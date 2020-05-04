Медик в защитном костюме во время эпидемии коронавируса. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov 

04 мая 2020, 17:13

Седьмая смерть от коронавируса зарегистрирована в Адыгее

Тест на COVID-19 умершего пациента больницы в Майкопе дал положительный результат. Число смертей от коронавируса в Адыгее с начала пандемии достигло семи.

Как писал "Кавказский узел", 3 мая в Адыгее скончался от коронавируса шестой пациент. Число случаев заражения в республике к сегодняшнему дню достигло 185. С учетом выздоровевших и умерших, болеет коронавирусом 81 житель республики.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных в регионах юга России и странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Лабораторные исследования подтвердили, что причиной смерти жителя Адыгейска, скончавшегося ночью 3 мая, стал COVID-19. Общее число скончавшихся от коронавирусной инфекции в Адыгее составило семь человек, передало сегодня кубанское издание "Юга" информацию оперативного штаба республики.

Кроме того, в ночь на 4 мая в инфекционном госпитале Майкопа скончался 66-летний мужчина, который за два дня до этого поступил в больницу из Теучежского района с пневмонией и острой сердечной недостаточностью. Связана ли эта смерть с коронавирусом, проверяется, со ссылкой на оперативный штаб сообщило РИА "Адыгея сегодня".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Новые смерти от коронавируса зафиксированы в трех регионах ЮФО", "34% прироста заражений коронавирусом в ЮФО пришлось на Кубань", "Ставрополье стало лидером в СКФО по числу новых смертей от коронавируса".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

04 мая 2020, 19:35

  • Хасавюрт закрыт из-за коронавируса

    Въезд в Хасавюрт и выезд из него запрещены с вечера 3 мая, а все пропуска для передвижения аннулированы, сообщила местная администрация. Хасавюртовский район занимает третье место в республике по числу случаев коронавируса.

04 мая 2020, 19:02

  • Жена муфтия Дагестана после COVID-19 указала на проблемы в клинике Махачкалы

    Муфтий Дагестана и его семья переболели коронавирусом, после чего супруга и советник муфтия Айна Гамзатова обратилась к властям и меценатам с просьбой срочно обеспечить томографами и аппаратами искусственной вентиляции легких третью горбольницу Махачкалы. "Монитор пациента" поддержал просьбу Гамзатовой.

04 мая 2020, 18:38

04 мая 2020, 17:49

04 мая 2020, 17:16

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи