Девятнадцатый пациент с коронавирусом умер в Азербайджане

19 апреля 2020, 18:30

Пожилой пациент скончался в Азербайджане от COVID-19, и число умерших от коронавирусной инфекции достигло 19. Число случаев заражения возросло до 1398.

Как писал "Кавказский узел", к 18 апреля число умерших от коронавируса в Азербайджане достигло 18, а общее число случаев заражения - 1373.

С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина, он продлен до 4 мая. Людям старше 65 лет, которые не имеют трудовых контрактов, запрещено выходить на улицу, остальным разрешено покидать дома в особо оговоренных случаях. С 5 апреля в стране введена разрешительная система передвижения, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Скончался зараженный коронавирусом пациент 1940 года рождения, страдавший ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией, постинфарктным кардиосклерозом, передал корреспондент "Кавказского узла" информацию Оперативного штаба при Кабинете министров.

За сутки зафиксированы 25 новых случаев заражения, при этом выписаны 122 пациента. Общее число заражений досигло 1398, а число выздоровевших - 712 человек. Число пациентов в больницах сократилось до 667. Состояние 19 из них оценивается как тяжелое, 26 – как средней тяжести, у остальных оно стабильное. Отметим, что превышение числа выздоровевших над числом новых случаев заражения сохраняется четвертые сутки.

16 апреля на 30 новых пациентов с коронавирусом приходилось 56 выздоровевших, 17 апреля это соотношение составляло 57 к 68, 18 апреля - 33 к 63. Впервые число вылечившихся за сутки превысило число новых случаев заражения 12 апреля, это повторилось 14 апреля. На изменение динамики распространения коронавируса обратил внимание автор блога на "Кавказском узле" "Ветер с Апшерона".

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе на основании данных Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса.

Советы специалистов, как не допустить заражения, "Кавказский узел" привел в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина в разных странах мира опубликована в справке "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".