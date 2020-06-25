Медицинский работник. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

25 июня 2020, 12:15

4726 случаев заражения COVID-19 выявлены в Кабардино-Балкарии

Один пациент с коронавирусом скончался в Кабардино-Балкарии за сутки, а число зараженных увеличилось на 70. Всего за период пандемии выявлены 4726 случаев заражения, умерли 49 человек.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 июня в Кабардино-Балкарии число заражений коронавирусом превысило 4,5 тысячи, умерли 47 пациентов, 54 находились в реанимации.

Скриншот сообщения со страницы Минздрава КБР в Instagram https://www.instagram.com/p/CB2ZQ7PFHuE/К 24 июня в Кабардино-Балкарии умер еще один пациент с COVID-19 и был выявлен 71 случай заражения за сутки. К сегодняшнему дню число умерших возросло до 49, зараженных - до 4726, сообщил Минздрав Кабардино-Балкарии.

По данным ведомства, умершие за последние двое суток - женщина 1949 года рождения из Нальчика и мужчина 1938 года рождения из Баксана. За период пандемии выздоровели 2945 зараженных. В госпиталях находятся 1374 пациента, 57 из которых - в реанимациях. На амбулаторном лечении – 1562 человека, дома под медицинским наблюдением - 1610, сказано в сегодняшнем сообщении на странице Минздрава в Instagram.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Кабардино-Балкарии, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" привел в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией – в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно узнать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Режим самоизоляции смягчен в Кабардино-Балкарии" "Кабардино-Балкария лидирует по числу активных больных COVID-19 в СКФО", "Пользователи Instagram пожаловались на слабое информирование о самоизоляции в Кабардино-Балкарии", "Ставрополье стало лидером в СКФО по суточному приросту смертей от COVID-19".

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