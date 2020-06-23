Медик в КБР во время эпидемии. Кадр видео Вести КБР https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=zsqaqHc5cC4&feature=emb_logo

23 июня 2020, 12:37

Число зараженных в Кабардино-Балкарии превысило 4,5 тысячи

До 4585 возросло число зараженных коронавирусом в Кабардино-Балкарии. За период пандемии в республике скончались 47 человек. 54 пациента остаются в реанимациях.

Как писал "Кавказский узел", согласно данным правительственного сайта "Стопкоронавирус" на 21 июня, общее число умерших за период пандемии в Кабардино-Балкарии составляло 45 человек, зараженных - 4436.

Сообщение со страницы Минздрава КБР в Instagram https://www.instagram.com/p/CBxQNQIFuNV/Однако Минздрав Кабардино-Балкарии 21 июня сообщил, что число умерших увеличилось на два и составило 47 человек. К 22 июня были выявлены 75 случаев заражения, а на сегодня - еще 74, проинформировало ведомство.

Общее число инфицированных за период пандемии составляет 4585 человек, умерших - 47, выздоровевших - 2729. В госпиталях находятся 1334 пациента, 54 из них - в реанимациях. На амбулаторном лечении находятся 1561 человек, дома под медицинским наблюдением - 2063, говорится в сегодняшнем сообщении на странице Минздрава Кабардино-Балкарии в Instagram.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Кабардино-Балкарии, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" привел в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией - в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно узнать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Кабардино-Балкария лидирует по числу активных больных COVID-19 в СКФО", "Пользователи Instagram пожаловались на слабое информирование о самоизоляции в Кабардино-Балкарии", "Ставрополье стало лидером в СКФО по суточному приросту смертей от COVID-19".

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