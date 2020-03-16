Власти Грузии объявили о запрете на въезд для иностранцев

16 марта 2020, 15:18

Из-за угрозы распространения коронавируса решено запретить иностранным гражданам посещать Грузию с 18 марта, сообщило сегодня правительство страны. Также в Грузии приостановлена работа горнолыжных курортов.

Как писал "Кавказский узел", 14 марта Грузия закрыла границы с Арменией и Азербайджаном из-за угрозы распространения коронавируса. В тот же день были введены ограничения на пересечение границы с Турцией. 15 марта власти страны объявили о решении закрыть с 16 марта границу с Россией. Граждане обеих стран при этом смогут вернуться на родину, ограничения не коснутся и грузоперевозок, подчеркнуло правительство Грузии.

По данным на 15 марта, число заболевших коронавирусом в Грузии достигло 33 человек, на карантине находились 427 человек, под наблюдением врачей в стационаре - 73 пациента с подозрением на коронавирус. О том, что представляет собой новый вирус и как он распространяется на Кавказе, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

С полуночи 18 марта иностранные граждане в течение двух недель не смогут въехать на территорию Грузии. Это ограничение не касается граждан Грузии, желающих вернуться в страну, говорится в обнародованном сегодня сообщении пресс-службы правительства Грузии, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Кроме того, власти решили приостановить работу всех горнолыжных курортов. Ресторанам, кафе и барам рекомендуется не принимать посетителей, но они могут продолжать работу, продавая блюда «на вынос». Также людям старше 70 лет рекомендуется максимально воздержаться от посещения многолюдных мест, говорится в сообщении.

Пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями находятся в группе риска, говорится в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", в которой также собраны советы специалистов, как избежать заболевания.

Согласно данным, озвученным сегодня на заседании межведомственного координационного совета, которое провел премьер-министр Георгий Гахария, в Грузии по-прежнему зафиксированы 33 случая заболевания. Все пациенты находятся в стабильном состоянии и получают соответствующее лечение. В карантине сегодня находятся 637 человек, а 54 человека находятся под наблюдением с подозрением на коронавирус, передал корреспондент "Кавказского узла".

Советник премьер-министра по международным вопросам Ираклий Чиковани подтвердил сегодня, что решение закрыть границу с Россией вступило в силу. "На протяжении следующих двух недель, то есть с полуночи 18 марта, государственная граница Грузии будет закрыта для въезда иностранных граждан. Как вы знаете, по поручению премьер-министра его советник Зураб Абашидзе поговорил с представителями России, и с сегодняшнего дня уже в силе ограничения на въезд в Грузию с территории России", - приводит его слова на своем сайте "Первый канал" грузинского телевидения.

Напомним, ранее власти Грузии также обязали проходить двухнедельный карантин тех, кто прибыл из стран, в которых зафиксирован высокий процент заболеваний коронавирусом (Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Германия, Франция, Испания, Австрия, Дания, Швейцария и Норвегия). Чтобы избежать карантина, людям следует представить результат исследования об отсутствии заражения коронавирусом, выданный лабораторией той страны, из которой они прибыли, сообщило правительство.

По словам сотрудников туркомпаний, туристический бизнес в Грузии терпит убытки, работников увольняют, а отели массово закрываются. По данным Нацбанка, паника из-за коронавируса обвалила курс лари к доллару.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Коронавирус. Горячие линии", в которой можно найти номера телефонов для консультационной помощи о коронавирусе. Материалы о распространении коронавируса "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".