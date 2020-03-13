Бизнес Грузии массово терпит убытки из-за коронавируса

13 марта 2020, 07:03

Туристический бизнес терпит убытки, работников увольняют, отели массово закрываются, рассказала сотрудница туркомании. Паника из-за коронавируса обвалила курс нацвалюты Грузии к доллару США, заявил Нацбанк. Курс лари продолжит снижение, считают экономисты.

Как сообщал "Кавказский узел", в Грузии число зараженных коронавирусом возросло до 25, правительство перешло на круглосуточный режим работы, в стране отменены все массовые мероприятия, гражданам предписано соблюдать правила самоизоляции, а полиции следить за их исполнением.

Паника на рынках обвалила курс нацвалюты Грузии

Всемирная организация здравоохранения 12 марта объявила пандемию в связи с коронавирусом. Это окажет отрицательное влияние на экономику страны, отметила министр экономики Грузии Натия Турнава. "Российский рубль обесценился на 16-17 процентов, что также оказывает влияние на ситуацию на нефтяном рынке. Турецкая лира обесценилась на три процента. На первом этапе, в краткосрочном периоде, будет влияние спекулятивных операций", – сказала Турнава 12 марта на специально организованном брифинге.

В последние несколько дней в Грузии наблюдается падение курса нацвалюты. По состоянию на 7 марта официальный курс, установленный Нацбанком Грузии, составлял 2,7748 лари за доллар США. К 9 марта курс снизился до 2,8463 лари за доллар США, а 12 марта составил 2,8791 лари за доллар США. Таким образом за три дня курс нацвалюты Грузии упал на 3,6 процента, а за шесть дней на 6,3 процента, передал корреспондент "Кавказского узла".

Обесценивание лари в течение последнего времени связано с неопределенностью, создавшейся из-за коронавируса. "В связи с пандемией коронавируса в последние дни значительно выросла неопределенность как в международном, так и региональном масштабе. Эта неопределенность передается финансовым рынкам и, в том числе, влияет на валютный курс, результатом чего стало обесценивание лари", – сказано в опубликованном 12 марта сообщении на сайте Нацбанка Грузии, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. После информации о первом зараженном в Грузии границы с ней закрыли Абхазия и Южная Осетия. Подтвержденные случаи заражения коронавирусом есть в Азербайджане, где их число 11 марта достигло пятнадцати, и в Армении, где выявлено шесть заболевших, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Коммерческие банки устанавливают свой курс валют. В "Банке Грузии" 12 марта приобрести один доллар США можно было за 2,99 лари, а продать – за 2,94 лари, в "ТБС банке" был установлен курс 3,02 лари за доллар США на покупку и 2,92 на продажу. "Карту Банк" установил курс 2,97 лари за доллар США на покупку и 2,89 на продажу, передал корреспондент "Кавказского узла".

В стране может возникнуть дефицит импортных промышленных и фармацевтических товаров, считает доктор экономических наук Михаил Токмазишвили. Причина этого в снизившемся притоке долларов и падении курса лари. "Начали действовать фундаментальные факторы: экспорт, импорт, транспорт из-за границы, поездки людей, опасения, что произойдет катастрофа. Это оказало влияние на курс лари", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" Токмазишвили. Он добавил, что динамика курса лари будет меняться так же, как и динамика экономики, поскольку зависит от стоимости нефти и ситуации в странах, с которыми у Грузии торговые отношения.

Из-за объявленной пандемии спекулянты стали пользоваться ситуацией для спекулятивных сделок на рынках, из-за чего стал снижаться курс лари, считает экономист Демур Гиорхелидзе. "Пандемия формально подталкивает к тому, чтобы меньше была активность и меньше были резервные операции", – сказал Гиорхелидзе корреспонденту "Кавказского узла".

Бизнес Грузии попросил поддержки у правительства

Сотрудники некоторых турфирм отправлены в неоплачиваемый отпуск. В марте сняли свою броню все желающие приехать в Грузию, на апрель отменено 90 процентов брони, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница туристической компании. "Ежедневно, в среднем, отменяют пять-семь броней, некоторые из них индивидуальные, некоторые большие группы", – сказала она.

Первыми стали отменять заказы жители азиатских стран: Китая, Тайланда. Сейчас их стали отменять жители постсоветского пространства. Европейское направление компании перестало работать, из-за отсутствия желающих посетить Грузию. Однако 15-20 процентов клиентов переносят бронь на конец лета-осень. Это касается тех, кто уже приобрел авиабилеты, им легче заплатить штраф за перенос, чем потерять всю сумму, пояснила сотрудница турфирмы.

Из-за отсутствия туристов массового закрываются отели, в том числе и четырехзвездочные, часть отелей продают услуги за бесценок. По инсайдерской информации, в Тбилиси закрывают на неопределенный срок отель из сети "Мэрриотт" - "Кортиярд Мэрриотт", расположенный в центре города, рассказала сотрудница турфирмы. Отели закрывают, поскольку владельцы не могут их содержать, надо платить коммунальные услуги и зарплату. "На рынке труда появилось много безработных. Официантов, горничных распускают за ненадобностью", – добавила она.

Владельцы гостиничного бизнеса обратились в Минэкономики с просьбой о помощи по выплате кредитов, коммунальных платежей и налога на имущество. "Мы обращаемся к правительству Грузии с тем, чтобы с учетом фактора коронавируса, были предложены льготные решения. Желательно чтобы была предусмотрена отсрочка или снижение налогов на три месяца", – сказано в заявлении Бизнес совета ЕС-Грузия, опубликованном на его сайте 12 марта.

Оппозиция призвала властей Грузии не списывать ошибки на пандемию

Грузинская оппозиция заявила о том, что правительство не должно списывать свои ошибки на пандемию. "Коронавирус окажет серьезное влияние грузинскую экономику. Поэтому правительство не должно списывать со счетов свои ошибки и оправдывать их коронавирусом", – сказал член "Объединенного национального движения" Роман Гоциридзе "корреспонденту Кавказского узла".

Лидер "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе призвал правительство пойти навстречу бизнесу и снизить налоги. "Наше видение "Европейской Грузии" заключается в том, чтобы сначала снизить налоги и помочь предприятиям выжить. Нужно сохранить рабочие места, потому что предприятия больше не работают и это угрожает тысячам людей", – сказал 12 марта в эфире грузинского телеканала "Мтавари архи" Бакрадзе, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Некоторые бизнесмены Грузии запустили стабилизационные проекты для поддержания бизнеса. Учредитель общественного движения "Лело" и бывший глава TBC Bank Мамука Хазарадзе инициировал льготные кредиты для предпринимателей. "Мы обратились к правительству с просьбой создать стабилизационный фонд в размере 1 млрд долларов, мы призвали к созданию специальных банковских продуктов, которые позволили бы всем заемщикам плавно вывести все бизнес-структуры из сложной ситуации", – сказал Хазарадзе 12 марта в эфире грузинского телеканала "Рустави-2".

Новости о распространении коронавируса собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".