Жители Тбилиси пожаловались на подорожание продуктов из-за закрытия границ

16 марта 2020, 03:52

Грузии не угрожает дефицит продовольствия, продуктов на складах хватит на несколько месяцев, заявили власти страны. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Тбилиси пожаловались на подорожание продуктов, но аналитики не видят поводов для паники.

Как писал "Кавказский узел", 15 марта правительство Грузии проинформировало о решении закрыть с 16 марта границу с Россией в связи с угрозой распространения коронавируса.

14 марта Грузия закрыла границы с Арменией и Азербайджаном из-за угрозы распространения коронавируса. В тот же день были введены ограничения на пересечение границы с Турцией. К 14 марта число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 30 человек, двое из них выздоровели.

Правительство Грузии с 12 марта перешло на чрезвычайный, круглосуточный режим работы, в особенности министерство здравоохранения, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, экономики, образования, финансов и регионального развития.

Для того, чтобы препятствовать распространению коронавируса в стране, правительственный межведомственный совет разработал ряд рекомендаций, среди которых продление каникул в учебных заведениях до 1 апреля, отсрочка до 13 апреля обязательного военного призыва, временный перевод часть сотрудников ведомств на удаленную работу, причем аналогичная рекомендация дана и частным структурам, говорится в сообщении пресс-службы правительства Грузии от 15 марта.

Пробационеры (форма условного осуждения) по 14 апреля освобождаются от визитов в пробационные бюро и выполнения режима обязательств, в пенитенциарных учреждениях в течение двух недель будет действовать особый режим условий, среди ограничений – приостановлены свидания любой длительности. Также в стране прекращено проведение спортивных состязаний и чемпионатов. В связи с этим был перенесен запланированный в Тбилиси на 14 марта под эгидой Европы матч по регби между сборными Грузии и России.

Также принято решение временно закрыть тотализаторы и слот-клубы, что не допустить распространение коронавируса в закрытых помещениях при большом скоплении людей. При этом правительство призвало частный сектор не урезать зарплаты сотрудников, выполняя рекомендации властей.

Межведомственный совет также принял решение прибывших в страну граждан Грузии и других стран, в которых зафиксирован высокий процент заболеваний коронавирусом (Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Германия, Франция, Испания, Австрия, Дания, Швейцария и Норвегия), обязывать пройти двухнедельный карантин или же представить результат исследования об отсутствии заражения коронавирусом, выданный лабораторией той страны, из которой они прибыли в Грузию.

Власти Грузии призвали население воздержаться от поездок за границу, а находящихся в условиях самоизоляции - не нарушать правила, чтобы не подвергать опасности окружающих. «Категорически призываем проявить гражданскую сознательность и не нарушайте правила самоизоляции!», - говорится в сообщении правительственного совета.

По данным на 15 марта сотрудники правоохранительных органов принудительно поместили в карантин 42 человека, 20 из которых - за последние сутки, говорится в сообщении министерства внутренних дел от 15 марта.

Полицейские в круглосуточном режиме контролируют правила соблюдения норм самоизоляции.

Власти Грузии опровергли слухи о дефиците продуктов

Правительство Грузии отреагировало на беспокойство населения и на протяжении двух дней выступает с заявлениями о том, что стране не угрожает дефицит продовольствия.

15 марта премьер-министр Грузии Георгий Гахария ознакомился с данными о запасах продуктов питания на складах от руководителей крупных сетей супермаркетов. По его словам, паника среди населения и слухи о том, что в стране может возникнуть дефицит продуктов, связаны с тем, что «люди находятся в ожидании чрезвычайного положения», но для его объявления нет оснований.

По его словам, введение в стране чрезвычайного положения возможно лишь тогда, когда в стране появится первый зараженный коронавирусом из неустановленного источника, так как в таком случае можно будет говорить о неконтролируемой передаче инфекции.

«Мы хотим, чтобы склады были заполнены продовольствием на должном уровне и не возникло бы проблем в дистрибьюторских сетях. К тому же мы знаем объективные цифры – в стране нет оснований для дефицита», - приводятся слова Гахарии в сообщении пресс-службы правительства.

На прошедшем 15 марта брифинге министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили также заверила, что оснований для того, чтобы говорить о дефиците продуктов, нет. «В стране нет перебоев в поставках продуктов питания. Все торговые сети снабжены многомесячными запасами», - заявила она.

Жители Тбилиси пожаловались на подорожание

Население, несмотря на заявления чиновников, предпочитает все же запасаться продуктами, так как не исключает введение карантина в стране. При этом продукты питания подорожали. Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Тбилиси посетовали на значительное увеличение цен на сельхозпродукцию на рынках. По их словам, на некоторые продукты цены выросли на 10-15 процентов. Некоторые из опрошенных заявили, что не доверяют заявлением властей об отсутствии дефицита.

«Люди в панике из-за этого вируса. Считают, что объявят карантин, продуктов не будет, и все останутся голодными. Скупают все мешками и, пользуясь ситуацией, продавцы повышают цены», - сказала жительница Тбилиси Анна.

Пенсионерка Елена уверена, что в сложившейся ситуации виновато само население, начавшее запасаться товарами, чем и спровоцировали реализаторов. «Думаю, что причина в самих людях, они начали скупать и запасаться товарами, на случай возможной самоизоляции», - сказала она.

Серго не исключает, что в сложившейся ситуации в страну будут не поставлять все необходимые товары, поэтому ими нужно запастись, пока есть такая возможность.

Жительница Тбилиси Лела считает необходимым приобрести и медикаменты, которые также могут с перебоями поставляться в страну. При этом она указала на дефицит в аптеках некоторых медикаментов, в том числе жизненно необходимых.

Власти страны должны содействовать производителям

Часть населения, поддавшаяся панике и закупающая продукты питания, делает это ошибочно – поводов для паники нет и торговля продуктами не прекращается, считает президент "Новой экономической школы" Паата Шешелидзе.

Корреспонденту "Кавказского узла" он заявил, что рост цен вызван повышением спроса на товары и уменьшением их поставок, но при этом не исключает, что в ближайшее время ситуация может измениться.

«Массово не закупают товары – откуда у людей деньги, чтобы массово закупать?! Есть паникеры, но они ошибаются в своих решениях», - уверен он.

При этом он отметил, что закрытие границы Грузии с соседними странами все же отразится на экономике страны, и вопрос лишь в том, сможет ли страна наладить производство необходимых продуктов и как возместить ущерб, вызванный сокращением туристопотока.

По словам сотрудников туркомпаний, туристический бизнес в Грузии терпит убытки, работников увольняют, а отели массово закрываются. По данным Нацбанка, паника из-за коронавируса обвалила курс лари к доллару.

«Если это продлиться недолго, то Грузия не ощутит потери в долгосрочной перспективе, в отличие от длительного закрытия границ», - сказал Шешелидзе.

Бывший член совета Национального банка Грузии, доктор экономических наук Михаил Токмазишвили уверен, что власти должны оказать содействие населению и крестьянам, чтобы в стране был необходимый запас продуктов, а землю продолжали обрабатывать. Однако, по его словам, едва ли можно прогнозировать дефицит продуктов в летнее время, так как запасы будут пополняться за счет местных производителей.

«В зимнее время могла возникнуть опасность дефицита продуктов, но сейчас весна, скоро лето - продовольственные товары появятся», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По словам эксперта "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Кахи Гоголашвили, вопрос закрытия границ с соседними странами продиктован необходимостью пресечь распространение вируса по стране. Он отметил, в частности, что закрытие границы с Арменией и Азербайджаном связано с их соседством с Ираном, где зафиксирован крупный очаг заражения, а граница с Турцией закрыта по инициативе турецкой стороны. Закрытие же границы с Россией он назвал невыгодным.

«Закрытие грузино-российской границы более невыгодно Грузии, чем России. Поток российских туристов еще есть в стране, которые практически единственные посещают Грузию. Граждане Грузии, живущие и работающие в России, навещают здесь родственников. Все это создаст им большие неудобства», - сказал Гоголашвили корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он считает, что Россия едва ли введет ответные ограничительные меры. «Не думаю, что в настоящее время у России есть какой-то интерес принимать драконовские меры в отношении Грузии», - сказал Гоголашвили.