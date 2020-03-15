Лабораторный работник. Кадр с видео ""Коронавирус. Все, что нужно знать". Документальный фильм" на Youtube-канале "Документальное кино на Первом" https://www.youtube.com/watch?v=CKWV0TlKYGg

15 марта 2020, 11:47

Второй пациент с коронавирусом выздоровел в Грузии

Анализы больного коронавирусом, который попал в Тбилисскую инфекционную больницу после посещения Ирана, дали отрицательный результат, сообщили врачи. Этот пациент стал вторым выздоровевшим за неделю.

Как писал "Кавказский узел", к 14 марта число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 30 человек,  один из пациентов выздоровел, в карантин были помещены 418 человек, под наблюдением врачей в стационаре - 54 человека. У семи из заразившихся коронавирусом врачи диагностировали осложнение в виде пневмонии. Состояние одного из больных оценивалось как тяжелое.

С 14 марта Грузия закрыла границы с Арменией и Азербайджаном,  в тот же день стало известно, что страна ввела ограничения на пересечение границы с Турцией, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Пациенту провели тестирование, которое дало  отрицательный результат на коронавирус, сообщил сегодня со ссылкой на медицинского директора Тбилисской инфекционной больницы Марину Эзугбая "Спутник-Грузия". Выздоровление двух пациентов наступило, сказала врач.

При этом она отметила, что пациенту в течение 24 часов проведут контрольный анализ, чтобы подтвердить предыдущий результат.

Оба выздоровевших пациента являются знакомыми, они вместе ездили в Иран и вернулись в Грузию через Азербайджан, один пересек границу 25 февраля, а второй – 28 февраля, передают "Новости Грузии". 

Один из 30 случаев заражения - третичный, сообщил 14 марта глава Национального центра Грузии по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе в эфире "Рустави 2".  По третичным инфицированием подразумевается передача вируса от лица, имевшего контакт с инфицированным, третьему лицу, пояснил чиновник.

"Два из 30 случаев связаны с Ираном, один — с Испанией. Остальные напрямую или косвенно - с Италией - 12 человек заразились при поездке в Италию, а 10 — при контакте с подтверждённым случаем", - сказал Гамкрелидзе, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Третичная передача означает, что у нас появились случаи внутренней передачи коронавируса, отметил он.

Новости о распространении коронавируса публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Массовые мероприятия запрещены в Азербайджане из-за коронавируса", "Бизнес Грузии массово терпит убытки из-за коронавируса", "Жители Абхазии назвали себя заложниками закрытой границы с Грузией".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

15 марта 2020, 14:25

15 марта 2020, 13:50

15 марта 2020, 12:55

15 марта 2020, 11:08

15 марта 2020, 10:08

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи