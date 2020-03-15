Второй пациент с коронавирусом выздоровел в Грузии

15 марта 2020, 11:47

Анализы больного коронавирусом, который попал в Тбилисскую инфекционную больницу после посещения Ирана, дали отрицательный результат, сообщили врачи. Этот пациент стал вторым выздоровевшим за неделю.

Как писал "Кавказский узел", к 14 марта число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 30 человек, один из пациентов выздоровел, в карантин были помещены 418 человек, под наблюдением врачей в стационаре - 54 человека. У семи из заразившихся коронавирусом врачи диагностировали осложнение в виде пневмонии. Состояние одного из больных оценивалось как тяжелое.

С 14 марта Грузия закрыла границы с Арменией и Азербайджаном, в тот же день стало известно, что страна ввела ограничения на пересечение границы с Турцией, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Пациенту провели тестирование, которое дало отрицательный результат на коронавирус, сообщил сегодня со ссылкой на медицинского директора Тбилисской инфекционной больницы Марину Эзугбая "Спутник-Грузия". Выздоровление двух пациентов наступило, сказала врач.

При этом она отметила, что пациенту в течение 24 часов проведут контрольный анализ, чтобы подтвердить предыдущий результат.

Оба выздоровевших пациента являются знакомыми, они вместе ездили в Иран и вернулись в Грузию через Азербайджан, один пересек границу 25 февраля, а второй – 28 февраля, передают "Новости Грузии".

Один из 30 случаев заражения - третичный, сообщил 14 марта глава Национального центра Грузии по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе в эфире "Рустави 2". По третичным инфицированием подразумевается передача вируса от лица, имевшего контакт с инфицированным, третьему лицу, пояснил чиновник.

"Два из 30 случаев связаны с Ираном, один — с Испанией. Остальные напрямую или косвенно - с Италией - 12 человек заразились при поездке в Италию, а 10 — при контакте с подтверждённым случаем", - сказал Гамкрелидзе, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Третичная передача означает, что у нас появились случаи внутренней передачи коронавируса, отметил он.