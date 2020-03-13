Грузинские врачи сообщили об осложнениях у заболевших коронавирусом

13 марта 2020, 15:15

У семи пациентов Тбилисской больницы подтверждены серьезные последствия коронавируса – пневмония, состояние здоровья одного из них оценивается как тяжелое. Власти Грузии перевели работу госструктур в дистанционный режим, а крупные банки объявили об отсрочке выплат по кредитам.

Как сообщал "Кавказский узел", в Грузии число зараженных коронавирусом возросло до 25, правительство перешло на круглосуточный режим работы, в стране отменены все массовые мероприятия, гражданам предписано соблюдать правила самоизоляции, а полиции – следить за их исполнением. В связи с пандемией бизнес Грузии массово терпит убытки.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения 12 марта объявила пандемию в связи с коронавирусом. После информации о первом зараженном в Грузии границы с ней закрыли Абхазия и Южная Осетия. Подтвержденные случаи заражения коронавирусом есть в Азербайджане, и в Армении, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Один из заболевших пневмонией находится в тяжелом состоянии

У семи заболевших коронавирусом после компьютерного обследования грудной клетки врачи подтвердили самое серьезное осложнение болезни - пневмонию, сообщила меддиректор Центральной инфекционной больницы Тбилиси Марина Эзугбая. По ее словам, состояние здоровья одного из них оценивается, как стабильно тяжелое.

«Если заболевание перестанет прогрессировать, можно будет говорить, что его состояние оценивается, как средней тяжести, а не как тяжелое. Заболевание у всех пациентов может прогрессировать. Это характер заболевания. Прогрессирование может произойти с первого до 13-го дня инфицирования. В случае преодоления этих 13 дней, состояние пациента будет стабильным. Это означает, что постепенно мы будем наблюдать тенденцию к выздоровлению», - цитируют сегодня Эзугбая «Новости-Грузия».

По словам Эзугбая, трое из 25 заболевших коронавирусом в Грузии размещены в медицинском центре Сачхере – это замминистра сельского хозяйства Грузии Юрий Нозадзе, и еще двое членов его семьи, их состояние здоровья врачи оценивают как удовлетворительное.

Под медицинским наблюдением в стационарах страны остается 58 человек с подозрением на коронавирус. 245 граждан, у которых заболевание не было подтверждено, помещены под двухнедельный карантин в специальных зонах, уточнила меддиректор больницы.

Несколько жителей Грузии нарушили режим самоизоляции, где находились в связи с подозрением на коронавирус – все они были переведены в карантинное пространство, сообщает ИА «Интерпрессньюс».

С 10 марта власти Грузии подключили патрульную полицию к контролю за людьми, находящимися в самоизоляции из-за подозрения на коронавирус и нарушающими условия самоизоляции, заявил глава Наццентра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе .

Правительство и банки Грузии предложили льготы

Правительство Грузии сегодня приняло ряд важных решений в связи с пандемией коронавируса. Так, было поручено перейти на дистанционную работу и электронный режим предоставления сервисов не только госведомств, но некоторых частных учреждений, отмечает грузинское информагентство.

Грузинским парламентариям после командировок в страны с большим числом заболеваний коронавирусом, запретили выходить на работу. В целях профилактики распространения коронавируса они должны две недели работать удаленно.

Кроме того, грузинские чиновники решили применить налоговые льготы и другие меры бюджетного стимулирования для представителей уязвимого сектора экономики, в частности туристического бизнеса. "Уже принято соглашение о фискальном стимулировании, а также о введении определенных налоговых льгот для самых нуждающихся секторов […] Банковский сектор зафиксировал готовность к сотрудничеству в координированном режиме", - цитирует сегодня заявление пресс-службы правительства Грузии "Спутник-Грузия".

Крупнейшие грузинские банки откликнулись на инициативу властей об экономической помощи в связи с пандемией. Один из ведущих коммерческих банков Грузии – «Банк Грузии» - заявил о трехмесячной отсрочке потребителям по выплатам кредитов.

«С целью сокращения потока людей в местах массового сбора "Банк Грузии" предлагает физическим лицам льготный трехмесячный период по кредитным обязательствам. С сегодняшнего дня в течение трех месяцев те потребители, которым приходилось оплачивать обслуживание кредитов, смогу до мая отсрочить ежемесячные выплаты», - цитирует заявление банка издание.

С аналогичной инициативой выступили Liberty Bank и ТBC Bank. «Мы решили предложить всем физическим лицам, микро, малым и средним бизнес-заемщикам, а также всем предприятиям, занятым в сфере туризма, продуктов питания и коммунальных услуг, трехмесячный льготный период по кредитам», - перевел корреспондент «Кавказского узла» заявление руководства ТBC Bank.

Туристический бизнес терпит убытки, работников увольняют, отели массово закрываются, рассказала сотрудница туркомпании. Паника из-за коронавируса обвалила курс нацвалюты Грузии к доллару США, заявил Нацбанк. Курс лари продолжит снижение, считают экономисты.

Благотворительный фонд Cartu, принадлежащий Бидзине Иванишвили, выразил готовность выделить государству необходимые финансовые средства для предотвращения распространения коронавируса, говорится в заявлении правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".

«Со своей стороны, Фонд Cartu выражает готовность, в случае необходимости, для любой возможной финансовой или иной потери, восполнить этот пробел своими собственными средствами и предоставить государству финансовые ресурсы, необходимые для защиты населения от угрозы распространения вируса», - перевел корреспондент «Кавказского узла» заявление фонда.

Напомним, что жители приграничных районов Абхазии, временно выехавшие в Грузию, вынуждены снимать жилье в гостиницах. Они назвали себя заложниками закрытой границы. Власти Грузии подключили полицию для контроля над соблюдением гражданами правил самоизоляции, правительство перешло на круглосуточный режим работы.

Новости о распространении коронавируса собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".