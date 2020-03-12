Депутаты парламента Грузии переведены на удаленную работу из-за коронавируса

12 марта 2020, 08:36

Грузинским парламентариям после командировок в страны с большим числом заболеваний коронавирусом, запретили выходить на работу. В целях профилактики распространения коронавируса они должны две недели работать удаленно.

Как сообщал "Кавказский узел", число заражений коронавирусом в Грузии достигло 24 случаев. В карантине находятся 298 человек, в стационаре - 46 человек, сообщил 11 марта Национальный центр по контролю над заболеваниями.

Для профилактики распространения коронавируса депутаты парламента Грузии, которые пребывали в командировках в странах с высоким распространением коронавируса, не должны являться на работу в течение двух недель после возвращения в Грузию, сказано в распоряжении председателя парламента Арчила Талаквазде, опубликованном 12 марта на сайте парламента Грузии.

Сотрудникам парламента предписывается соблюдать правила самоизоляции в случае контакта с больными коронавирусом, им разрешено работать удаленно с сохранением заработной платы. Кроме того, допускается перейти на удаленный формат работы беременным, лицам со сниженным иммунитетом, имеющим хронические заболевания, сказано в распоряжении, переведенном "Кавказским узлом" с помощью Google Translate.

Также депутатам и сотрудникам парламента Грузии предписано отменить все заграничные деловые поездки, кроме случаев срочной необходимости. Документом также отменены все публичные мероприятия в парламенте.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. После информации о первом зараженном в Грузии границы с ней закрыли Абхазия и Южная Осетия. Подтвержденные случаи заражения коронавирусом есть в Азербайджане, где их 11 марта стало 15, и в Армении, где выявлены четыре заболевших, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новости о распространении коронавируса собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".