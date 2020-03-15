Грузия закрывает границу с Россией из-за коронавируса

15 марта 2020, 17:33

Решение закрыть с 16 марта границу с Россией принято в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщило сегодня правительство Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 14 марта Грузия закрыла границы с Арменией и Азербайджаном из-за угрозы распространения коронавируса. В тот же день стало известно, что Грузия ввела ограничения на пересечение границы с Турцией. В Грузии число зараженных коронавирусом достигло к 14 марта 30 человек, двое из них выздоровели.

Власти Грузии приняли решение закрыть границу с Россией с 16 марта, сообщила сегодня пресс-служба правительства Грузии.

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам взаимоотношений с Россией Зураб Абашидзе по поручению премьер-министра Георгия Гахарии обсудил этот вопрос сегодня в телефонном разговоре с представителем Совета Федерации России Григорием Карасиным, говорится в сообщении пресс-службы правительства Грузии, направленном корреспонденту «Кавказского узла».

"Закрытие грузинско-российской границы происходит в связи с опасностью распространения коронавируса", - говорится в сообщении.

Единственный путь, по которому можно проехать на автомобиле из России в Грузию и обратно, - Военно-Грузинская дорога, отмечается в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Граждане обеих стран при этом смогут вернуться на родину, ограничения также не коснутся грузоперевозок, уточнила пресс-служба правительства.

Напомним, эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. О том, что представляет собой новый вирус и как он распространяется на Кавказе, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов, как избежать заболевания, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии".

Материалы о распространении коронавируса "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".