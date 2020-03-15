15 марта 2020, 20:25

Число пациентов с коронавирусом в Грузии выросло до 33

Три новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в Грузии, число инфицированных достигло 33 человек.

Как писал "Кавказский узел", сегодня правительство Грузии проинформировало о решении закрыть с 16 марта границу с Россией в связи с угрозой распространения коронавируса.

14 марта Грузия закрыла границы с Арменией и Азербайджаном из-за угрозы распространения коронавируса. В тот же день были введены ограничения на пересечение границы с Турцией. К 14 марта число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 30 человек, двое из них выздоровели

Согласно информации, опубликованной на правительственном сайте по мониторингу заболевания, в Грузии подтверждены три новых случая инфицирования коронавирусом. Таким образом, число заболевших достигло 33, в режиме карантина находятся 427 человек, под наблюдением врачей в стационаре - 73 человека.

Состояние одного из заболевших можно назвать очень тяжелым, двое остальных чувствуют себя удовлетворительно, сказал сегодня директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе. По его данным, среди новых пациентов один мужчина и две женщины. 

"Новые пациенты не являются родственниками друг другу и не связаны между собой, но имели контакт с иностранными гражданами из стран с высоким риском заражения", - цитирует слова Церцвадзе "Sputnik-Грузия".

"Инфекционная больница ждет ответов на тесты еще 9 пациентов", - добавил он.

Новости о распространении коронавируса публикуются на тематической странице "Кавказского узла" "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Бизнес Грузии массово терпит убытки из-за коронавируса", "Грузия ввела ограничения на пересечение границы с Турцией", "Грузинские врачи сообщили об осложнениях у заболевших коронавирусом". 

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