Врач с пациентом возле машины скорой помощи. Россия, апрель 2020 г. Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva

14 апреля 2020, 16:11

Врач умер от коронавируса в Адыгее

Первый пациент с COVID-19 скончался в Адыгее, общее число случаев заражения в регионе сегодня достигло 27.

Как сообщал "Кавказский узел", к 8 апреля в Адыгее подтвердились 14 случаев заражения коронавирусом.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа случаев заражения коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О мерах, которые принимаются в этих регионах в связи с пандемией, говорится в обновляемой справке "Коронавирус добрался до Кавказа".

46-летний врач, скончавшийся в республиканской клинической больнице, стал первой жертвой COVID-19 в Адыгее. Коронавирус был подтвержден у него уже после после госпитализации в тяжелом состоянии с диагнозом "двухсторонняя пневмония", отметил министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков.

По словам министра, пациент долгое время был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, а с вечера 12 апреля ему стали делать экстракорпоральную мембранную оксигенацию, проинформировал сегодня "Интерфакс".

В тяжелом состоянии остается и другой пациент, подключенный к аппарату ИВЛ, со ссылкой на Рустема Меретукова сообщила сегодня "Российская газета".

По состоянию на 10.30 мск 14 апреля, в Адыгее подтверждены 27 случаев заражения коронавирусом, причем шесть пациентов выздоровели, сообщается на сайте "Стопкоронавирус", где публикуются официальные данные о ситуации с COVID-19 в России. Данных о смерти врача в Адыгее там нет. На сайте Минздрава Адыгеи и на странице ведомства в Instagram к 16.11 мск 14 апреля также не появилось информации о смерти пациента от коронавируса.

В справке "Коронавирус. Горячие линии" можно найти номера телефонов для консультации по коронавирусу. Как противостоять вирусу и не заразить других,  можно узнать в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Информация о штрафах в разных странах мира за нарушение режима карантина собрана в справочном материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Калмыкии", "Подтверждена первая смерть от коронавируса в Волгоградской области", "Число смертей от коронавируса в Армении достигло 16".

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