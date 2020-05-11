Медики и пациент в больничной палате. Фото: Sofya Sandurskaya/REUTERS

11 мая 2020, 12:26

Четвертый пациент с COVID-19 умер в Кабардино-Балкарии

После заражения коронавирусом скончался 83-летний житель Кабардино-Балкарии, в реанимации на сегодня находятся еще 32 инфицированных.

Как писал "Кавказский узел", за сутки к 10 мая число зараженных коронавирусом в Кабардино-Балкарии выросло на 77 и достигло 1245.  С начала пандемии в регионе скончались три человека.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В клинической больнице №1 Нальчика скончался мужчина 1937 года рождения, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в оперативном штабе. Легкие пациента были поражены инфекцией на 60%, также он страдал тяжелыми сопутствующими заболеваниями, отметили в штабе.

За прошедшие сутки коронавирус подтвержден у 80 человек. Общее число случаев заражения COVID-19 в республике составило 1325. Из них в больницах находятся 290 человек, в том числе 32 пациента в реанимации. К аппаратам искусственной вентиляции легких в реанимации подключены 14 человек. Выздоровели за сутки 24 человека, всего выздоровевших 223.

Дома под медицинским наблюдением находятся 2050 человек, контактировавших с зараженными. За сутки их стало больше на 155. На амбулаторном лечении находится 262 человека, в том числе 35 детей. Бессимптомно вирус переносят 546 человек, в том числе 119 детей. 18 человек изолированы в обсерваторах.

С начала распространения инфекции в республике провели 22 597 тестов на коронавирус, из них за сутки - 627, сообщил представитель оперативного штаба.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". 

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Количество жертв коронавируса в СКФО увеличилось за счет Ингушетии", "Жалобы на недоплаты медработникам в Кабардино-Балкарии привлекли внимание Минздрава", "79 новых случаев заражения COVID-19 выявлены в Кабардино-Балкарии".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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