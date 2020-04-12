12 апреля 2020, 15:54

Вторая смерть от коронавируса зарегистрирована в Северной Осетии

В больнице умерла 85-летняя пациентка с коронавирусом, сообщил сегодня Минздрав Северной Осетии. В республике, по данным Роспотребнадзора, подтверждены 34 случая заражения.

Как писал "Кавказский узел", 7 апреля в Северной Осетии умер 83-летний пациент, у которого первичный тест на коронавирус дал положительный результат. На следующий день число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в республике выросло с девяти до 15.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе. О том, как распространяется вирус в регионах юга России и странах Южного Кавказа, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Северной Осетии зарегистрирована смерть второго пациента с коронавирусом, сообщил сегодня Минздрав республики на своей странице в Instagram. "К сожалению, мы констатируем смерть еще одного пациента (85 лет). У женщины имелась тяжелая сердечно-сосудистая патология, статус Covid-19 подтвержден", - говорится в публикации.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в регионе подтверждены 34 случая заражения коронавирусом, под медицинским  наблюдением в режиме самоизоляции находится 648 жителей Северной Осетии, сообщает сегодня РИА Новости.

В справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?" собраны советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом. Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в материале "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина - в справке "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Ограничения из-за коронавируса нанесли урон предпринимателям Владикавказа", "Коронавирус вносит коррективы в духовную практику Рамадана", "Оппозиция призвала грузинские власти ограничить богослужения".

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