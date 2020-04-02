Закрытые кафе и рестораны в Тбилиси. Март 2020 г. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

02 апреля 2020, 20:38

Онлайн-продажи запрещены в Грузии в рамках борьбы с коронавирусом

Власти Грузии с 2 апреля запретили онлайн-продажи, мотивируя это заботой о здоровье сотрудников торговых компаний. Глава Минэкономики Натия Турнава пояснила, что разрешение на работу компаниям выдадут, когда они оснастят своих сотрудников специальной защитной формой.

Как писал "Кавказский узел", 21 марта в Грузии было введено чрезвычайное положение, а с 31 марта в Грузии объявлены всеобщий карантин и комендантский час. Два района в регионе Квемо Картли - Марнеульский и Болнисский, - компактно населенные этническими азербайджанцами, закрыты на жесткий карантин.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Грузии к 2 апреля составляет 130, при этом излечившихся уже 26 человек, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".  Информацию о количестве зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на карте, расположенной на главной странице. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

Правительство Грузии с 2 апреля запретило все онлайн-продажи, за исключением продовольствия и фармацевтической продукции, им будет выдано разрешение после того, как они выполнят условия Министерства здравоохранения и Национального центра по контролю над заболеваниями – предоставление защитной формы для сотрудников. В ближайший период будет составлен список компаний, отвечающих требованиям, и они получат разрешение на продолжение деятельности, говорится в сообщении пресс-службы правительства Грузии, полученном сегодня корреспондентом «Кавказского узла».

Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава пояснила, что введенные ограничения вызваны необходимостью перевода работы компаний по новым правилам в связи с эпидемией коронавируса.

«Мы должны потребовать у бизнеса разработать новые правила деятельности и максимально убедиться в том, что они могут соблюдать все меры безопасности», - заявила Турнава.

Она обратила внимание, что временный запрет, введенный на период пандемии - вынужденная мера, поскольку речь идет о большой системе и большой цепи взаимодействий – офисов, складов и службы доставки.

Представители компаний недовольны решением властей из-за того, что онлайн-продажи для них стали единственным источником дохода при том, что они должны платить налоги и зарплаты своим сотрудникам, передает телекомпания «Мтавари архи», в эфире которой сделала свое заявление Натия Турнава.

Так, генеральный директор компании «Беко», производящей бытовую технику, Мехмед Мелик сообщил в эфире этого же телеканала, что закрыты все магазины компании, а онлайн-продажи стали единственным источником дохода. Кроме того, по словам Мелика, необходимо продолжить работу сервис-центра, поскольку бытовая техника – холодильник или телевизор – могут испортиться, и их нужно будет починить.

«Онлайн-продажи для нас важны – магазины закрыты и доходов нет, а сотрудникам надо платить зарплату, и налоги государству тоже надо платить», - заявил Мехмед Мелик.

В стране бизнес прекратил работу, и онлайн-продажи были единственным способом работы, прокомментировала ситуацию менеджер по маркетингу грузинской торговой компании. По ее словам, компании смогли в сжатые сроки построить свою работу в интернет-пространстве, а теперь прекратилась и эта работа.

«Сегодня бизнес полностью остановится, нет никаких доходов. Есть долги, обязательства и, кроме того, сотрудники компаний и их семьи», - заявила собеседница корреспондента «Кавказского узла», просившая не называть ее имя.

Напомним, еще 19 марта Совет безопасности Грузии принял решение закрыть в стране все торговые объекты, кроме продовольственных магазинов, аптек, автозаправочных станций, банков и почтовых отделений. На фоне распространения коронавируса рекордно упал курс национальной валюты Грузии, терпит убытки туристический бизнес.

Материалы о распространении коронавируса "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".  Информацию о том, что нужно знать каждому, чтобы противостоять вирусу, не заразить других и легче перенести заболевание, "Кавказский узел" собрал в справке  "Врачи про коронавирус: что делать?".  Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". "Кавказским узлом" также опубликована справка "Коронавирус. Горячие линии", в которой можно найти номера телефонов для консультационной помощи о коронавирусе.

Примечание:

"Грузинские врачи обнаружили коронавирус у выписанного ранее пациента", "Власти решили оплатить коммунальные услуги за жителей Грузии", "Курс грузинского лари рекордно упал после прихода коронавируса".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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