21 июня 2020, 08:45

83 смерти от коронавируса зарегистрированы на Ставрополье

Еще один пациент с COVID-19 умер в Ставропольском крае за минувшие сутки. Число инфицированных увеличилось на 101 и составило 4349.

Как сообщал "Кавказский узел", к 20 июня в Ставропольском крае число умерших составляло 82, зараженных - 4248.

На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Ставропольском крае, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Скриншот сообщения со страницы губернатора Ставрополья в Instagram https://www.instagram.com/p/CBr1ZgXi-fe/"За минувший день болезнь смогли победить еще 31 человек. За все время на Ставрополье выздоровели и были выписаны из-под меднаблюдения уже 2382 пациента... Один пациент с подтвержденным диагнозом, к сожалению, скончался", - сообщил губернатор края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

Число зараженных в крае за сутки увеличилось на 101 и достигло 4349, умерших - 83, следует из сообщения губернатора.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина приведены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Ставрополье стало лидером по числу новых смертей от коронавируса в СКФО", "Губернатор Ставрополья объявил о смягчении карантинных мер", "Два пациента с COVID-19 умерли на Ставрополье за сутки".

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