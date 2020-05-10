Число инфицированных коронавирусом в Абхазии достигло девяти

10 мая 2020, 08:37

Заражение коронавирусной инфекцией подтверждено у двух студентов, прибывших в Абхазию из России, сообщил оперштаб страны. Общее количество зараженных в Абхазии достигло девяти.

Как писал "Кавказский узел", к 9 мая в Абхазии были зарегистрированы четыре инфицированных, а общее число зараженных составило семь.

К 9 мая в странах Южного Кавказа было выявлено 6257 случаев заражения коронавирусом. Армения лидировалапо общему числу инфицированных COVID-19 - там насчитывалось 3175 случаев. На главной странице "Кавказского узла" в течение суток обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, а также на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Диагноз коронавирус подтвержден еще у двоих пациентов, в результате общее число выявленных зараженных за сутки составило шесть человек, передал вечером 9 мая со ссылкой на оперативный штаб по защите населения от коронавируса "Спутник-Абхазия".

Все шестеро инфицированных - это студенты, прибывшие из России, они находились на карантине в гостинице "Айтар". Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное, отмечается в сообщении.

Четверо ранее выявленных заболевших уже лечатся в Гудаутском госпитале, туда же доставят двух новых пациентов, отметили в оперштабе.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".