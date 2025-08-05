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02:52, 5 августа 2025

Аналитики усомнились в эффективности работы комиссии по расследованию российских санкций в Абхазии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Комиссия по расследованию российских санкций, созданная при парламенте Абхазии, будет заниматься скорее деятельностью бывшего президента Аслана Бжании, но едва ли можно ожидать серьезных результатов. Ее создание является пиар-ходом оппозиции, попыткой напомнить о себе в преддверии местных выборов.

Как писал "Кавказский узел", 30 июля стало известно, что в парламенте Абхазии создана комиссия по расследованию российских санкций в отношении ряда депутатов и журналистов.

28 января депутат парламента Абхазии Кан Кварчия и предприниматель Леван Микаа заявили, что за лишением их гражданства России стоит бывший президент страны Аслан Бжания. Также Telegram-каналы сообщали, что гражданства лишен и бывший депутат парламента Тайфун Ардзинба. ФСБ заявила, что Микаа и Кварчия совершили действия, дестабилизировавшие обстановку в Абхазии и создавшие угрозу национальной безопасности России. 1 марта главред "Нужной газеты" Изида Чаниа* и главред агентства "Аиашара" Низфа Аршба* были внесены Минюстом России в реестр иноагентов.7 марта Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов абхазского журналиста и политолога Инала Хашига*.

Создание в парламенте Абхазии комиссии по расследованию санкций России в отношении ряда лиц прокомментировали 4 августа корреспонденту "Кавказского узла" юрист НПО "Центр гуманитарных программ" Саид Гезердава и эксперт, который много лет изучает Абхазию, давший комментарий на условиях анонимности.

Приоритетной целью комиссии будет расследование деятельности бывшего президента страны Аслана Бжании и его окружения, полагает Саид Гезердава.

«Учитывая, что постановление парламента возникло в связи с обращением общественности в интересах людей, которые попали под эти санкции, то и при расследовании причин введения санкций, я думаю, основной темой является в первую очередь причастности бывшего руководства страны в лице Бжании», - отметил он.

«Думаю, что в связи с событиями, начавшимися 15 ноября прошлого года, какие-то документы, подтверждающие причастность абхазских властей к инициированию санкций, были обнародованы. Возможно, на изучении этих документов и подтверждении их достоверности и будет сосредоточена работа комиссии», - подчеркнул он. 

В 2024 году власти России приостановили выплаты абхазским бюджетникам, поскольку власти Абхазии не исполняли договоренности, в том числе об инвестициях и законопроекте об апартаментах. В октябре министр экономики Абхазии подписал соглашение об инвестиционных проектах с Россией. 11 ноября в Абхазии из-за этого начались акции протеста, в результате президент Аслан Бжания ушел в отставку. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

Анонимный эксперт считает возможным, что комиссия обратится к расследованию действий Бжании, но полагает, что это ни к чему не приведет. «Конечно, когда в прошлом году захватили администрацию президента Абхазии, могли найтись какие-то документы. Но что они реально могут предъявить Бжании? Составление списков тех, кого надо объявит иноагентом? Это неэтично, да не незаконно. А если они начнут что-то говорить про серьезные нарушения, возникнет товарищ Бастрыкин с делами о нарушении прав российских граждан на выборах», - заявил он.

Гезердава отметил, говоря о полномочиях комиссии, что результатом ее работы будет итоговый доклад, «который, по идее, должен обозначить проблему и виновных и поставить перед правоохранительной системой задачи по привлечению их к ответственности».

Говоря о причинах создания комиссии, он заявил, что это стало следствием широких общественных настроений, а не успехов оппозиции, хотя ее представители (Кан Кварчия и Эрик Рштуни) присутствуют среди членов комиссии. «Введение этих санкций стало крайне болезненным для нашего общества. Это невозможно перекрыть последующей политикой «пряника», которую мы наблюдаем сейчас. Обращение, которое стало предпосылкой для появления комиссии, хотя и подписано небольшим количеством видных людей, все же отражает настроения в нашем обществе. Хорошо, что есть понимание важности работы комиссии со стороны всего парламента. Об успехе обращения будут свидетельствовать результаты работы комиссии, которые также должен будет утвердить парламент», - заметил Гезердава.

Анонимный эксперт отметил, что особых полномочий у комиссии нет. «Все ограничится запросами и дежурными ответами», - считает он.

Он считает создание комиссии стало пиар-ходом оппозиции, чтобы напомнить о себе. «Сама по себе идея создания этой комиссии достаточно дурацкая, у них нет полномочий разбираться во взаимоотношениях российских граждан с российским государством. Но поскольку сейчас Абхазия готовится к местным выборам и власти пытаются (правда, не очень удачно) надуть «Единую Абхазию», то и оппозиции, которая в последние месяцы сидела очень тихо, надо как-то показать, мол, ребята мы еще живы», - заявил он.

Отметив, что среди членов комиссии не два, а даже три оппозиционера (Кварчия, Рштуни и Дауд Хутаба), эксперт при этом не считает, что ее создание говорит об успехе оппозиции. «Реальных оппозиционеров в парламенте 5-7 человек. А кроме этого есть большое «болото», которое голосует в зависимости от обстоятельств, деловых связей и так далее. Поэтому некоторые депутаты проголосовали за комиссию чисто «по-братски», чтобы помочь коллеге», - подчеркнул он.

Оба эксперта единодушно утверждают, что никаких сведений об обращениях в Минюст и МВД России по поводу иноагентства и лишения гражданства граждан Абхазии, которые обещал отправить глава администрации президент Абхазии Беслан Эшба, и ответах на них нет. Гезердава отметил, что публично такую информацию официальные источники не сообщали. Анонимный эксперт также отметил, что официальных ответов не было «и не предвидится», «Но с точки зрения российского законодательства лишение гражданства Кварчии и Микаа было вполне правомерно, поскольку они как раньше противились российским интересам в Абхазии, так и сейчас продолжают этим заниматься», - заключил он.

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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