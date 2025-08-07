×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
07:51, 7 августа 2025

Между Сочи и Сухумом запущено морское сообщение

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Первый тестовый рейс из Сочи в столицу Абхазии Сухум свершило морское пассажирское судно «Космонавт Павел Попович» типа «Комета 120М». В дальнейшем перевозчик может запустить регулярное морское сообщение между городами.

Как писал "Кавказский узел", 1 мая первый за 32 года регулярный авиарейс из Москвы в Сухум (грузинское название города - Сухуми) совершила авиакомпания "ЮВТ Аэро". Авиарейсом, рассчитанным на 50 мест, воспользовались 49 пассажиров. Грузия и Евросоюз осудили запуск регулярного авиасообщения между Россией и Абхазией, назвав это нарушением территориальной целостности Грузии.

6 августа морское пассажирское скоростное судно на подводных крыльях "Космонавт Павел Попович" типа "Комета 120М" совершило первый тестовый рейс в столицу Абхазии из Сочи. Теплоход прошел 146 км вдоль черноморского побережья от морского вокзала Сочи до Сухумского порта.

95% пассажирских мест были заняты, всего их 120. После тестового рейса перевозчик рассмотрит возможность организации регулярного морского сообщения между Сочи и Сухумом, сообщил ТАСС.

Как рассказала агентству директор Азово-Черноморского филиала «Росморпорта» Анна Фоменко, «Комета» набирает скорость до 35 узлов в час (65 км/ч). Расстояние между Сочи и Сухумом судно преодолевает за 2,5 часа. Она также отметила, что перед запуском тестового рейса из Сочи в морском порту Сухума были проведены подготовительные работы. В частности, там дооборудовали причал.

Расписания соответствующего регулярного сообщения еще нет, организационные выводы будут сделаны только после тестового рейса, заявил РИА Новости представитель судовладельца Павел Марухин.

"Судно зарекомендовало себя совсем неплохо, никаких технических неполадок не было. Во время рейса гостям понравилось, пассажиры вроде все довольны, соответственно, мы тоже довольны. Судно на все 100% готово для таких путешествий. Дальше это уже вопрос проработки маршрута, дальности, стоимости. Мы считаем, что на 100% выполнили поставленную задачу", - сказал он.

Отметим, что «Российская газета» в июле писала, что стоимость билета на «Комету» составляет 6,5 тыс. руб. «Чтобы морское судно максимально заполнялось и пользовалось популярностью у жителей и туристов, без государственных дотаций не обойтись», - говорилось в материале издания.

"Кавказский узел" ранее писал, что дороговизна авиарейсов в Сухум снижает пользу от регулярного авиасообщения между Россией и Абхазией, гораздо дешевле долететь до Сочи и оттуда ехать до Абхазии, указали пользователи соцсетей. Цены на авиарейсы из Москвы в Сухум значительно превышают стоимость перелета из Москвы в Сочи.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Парламент Абхазии. Скриншот фото с сайта парламента https://parlamentra.org/novosti/4846.html.
02:52, 5 августа 2025
Аналитики усомнились в эффективности комиссии по расследованию российских санкций в Абхазии
Скриншот видеоролика с презентацией книги адыгских колыбельных песен. Telegram-канал ''Газета Юга''. https://t.me/gazetayuga/7250
06:31, 4 августа 2025
Книга адыгских колыбельных презентована в Нальчике
Кан Кварчия в парламенте Абхазии. Стоп-кадр видео "Нужной газеты" от 30.07.25, https://t.me/nujnaiagazeta/15312
20:37, 30 июля 2025
Комиссия по расследованию российских санкций создана в парламенте Абхазии
02:43, 29 июля 2025
Гражданин Грузии передан российским силовикам из Абхазии
Паспорт РФ и флаг Абхазии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
00:57, 18 июля 2025
Путин разрешил выдавать российские паспорта в Абхазии и Южной Осетии
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
13:11, 7 марта 2025
BERG...man Tbilisi
77
Сила власти не в процентах, набранных на выборах, а в управлении
Фото
11:38, 3 марта 2025
BERG...man Tbilisi
120
Реакция Грузии на выборы в Абхазии и унижение Трампом - Зеленского
Фото
10:56, 2 марта 2025
BERG...man Tbilisi
102
Победа Гунбы, Кремль, фантазии vs политическая реальность и шансы оппозиции
Все блоги
Справочник
Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Блогеры
Фото
13:11, 7 марта 2025
BERG...man Tbilisi
77
Сила власти не в процентах, набранных на выборах, а в управлении
Фото
11:38, 3 марта 2025
BERG...man Tbilisi
120
Реакция Грузии на выборы в Абхазии и унижение Трампом - Зеленского
Фото
10:56, 2 марта 2025
BERG...man Tbilisi
102
Победа Гунбы, Кремль, фантазии vs политическая реальность и шансы оппозиции
Фото
10:07, 1 марта 2025
BERG...man Tbilisi
134
В Абхазии выбирают президента. Фаворит Кремля идёт к победе на "референдуме"
Фото
16:43, 28 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
59
Предвыборные дебаты и смыл. В Абхазии люди итак знают, за кого голосуют
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Георгий Ахобадзе после освобождения. 6 августа 2025 г. Скриншот видео https://t.me/paperkartuli/23122
06 августа 2025, 18:20
Георгий Ахобадзе освобожден в зале суда

Подтопление в Туапсинском районе Краснодарского края. Август 2025 г. Скриншот видео МЧС России
06 августа 2025, 13:09
Более 600 пострадавших подали заявления на выплаты в Туапсинском районе 

Магомедов и полиция. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06 августа 2025, 10:16
ФСБ назвала Магомедова причастным к хищению у государства "Дагнефтепродукта"

Мастер восстанавливает памятник Сталину. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06 августа 2025, 09:18
Памятник Сталину отремонтирован в Цхинвале

Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Показать больше