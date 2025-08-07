Между Сочи и Сухумом запущено морское сообщение

Первый тестовый рейс из Сочи в столицу Абхазии Сухум свершило морское пассажирское судно «Космонавт Павел Попович» типа «Комета 120М». В дальнейшем перевозчик может запустить регулярное морское сообщение между городами.

Как писал "Кавказский узел", 1 мая первый за 32 года регулярный авиарейс из Москвы в Сухум (грузинское название города - Сухуми) совершила авиакомпания "ЮВТ Аэро". Авиарейсом, рассчитанным на 50 мест, воспользовались 49 пассажиров. Грузия и Евросоюз осудили запуск регулярного авиасообщения между Россией и Абхазией, назвав это нарушением территориальной целостности Грузии.

6 августа морское пассажирское скоростное судно на подводных крыльях "Космонавт Павел Попович" типа "Комета 120М" совершило первый тестовый рейс в столицу Абхазии из Сочи. Теплоход прошел 146 км вдоль черноморского побережья от морского вокзала Сочи до Сухумского порта.

95% пассажирских мест были заняты, всего их 120. После тестового рейса перевозчик рассмотрит возможность организации регулярного морского сообщения между Сочи и Сухумом, сообщил ТАСС.

Как рассказала агентству директор Азово-Черноморского филиала «Росморпорта» Анна Фоменко, «Комета» набирает скорость до 35 узлов в час (65 км/ч). Расстояние между Сочи и Сухумом судно преодолевает за 2,5 часа. Она также отметила, что перед запуском тестового рейса из Сочи в морском порту Сухума были проведены подготовительные работы. В частности, там дооборудовали причал.

Расписания соответствующего регулярного сообщения еще нет, организационные выводы будут сделаны только после тестового рейса, заявил РИА Новости представитель судовладельца Павел Марухин.

"Судно зарекомендовало себя совсем неплохо, никаких технических неполадок не было. Во время рейса гостям понравилось, пассажиры вроде все довольны, соответственно, мы тоже довольны. Судно на все 100% готово для таких путешествий. Дальше это уже вопрос проработки маршрута, дальности, стоимости. Мы считаем, что на 100% выполнили поставленную задачу", - сказал он.

Отметим, что «Российская газета» в июле писала, что стоимость билета на «Комету» составляет 6,5 тыс. руб. «Чтобы морское судно максимально заполнялось и пользовалось популярностью у жителей и туристов, без государственных дотаций не обойтись», - говорилось в материале издания.

"Кавказский узел" ранее писал, что дороговизна авиарейсов в Сухум снижает пользу от регулярного авиасообщения между Россией и Абхазией, гораздо дешевле долететь до Сочи и оттуда ехать до Абхазии, указали пользователи соцсетей. Цены на авиарейсы из Москвы в Сухум значительно превышают стоимость перелета из Москвы в Сочи.