Власти Абхазии отказали преследуемым из-за российских детских пособий женщинам в поддержке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В "группу риска" уголовного преследования за махинации с детскими пособиями может входить до 1000 гражданок Абхазии, однако власти республики не вмешиваются в ситуацию, так как это может навредить отношениям с Россией.

Как писал "Кавказский узел", мать пятерых детей из Абхазии приговорена в Сочи к реальному сроку наказания по обвинению в мошенничестве из-за получения детских пособий. По аналогичным обвинениям преследуются и другие жительницы республики.

Ситуацию с уголовным преследование жительниц Абхазии, обвиняемых в незаконном получении детских пособий и материнского капитала прокомментировали 20 октября корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник НПО "Центр гуманитарных программ" Саид Гезердава, эксперт, много лет занимающийся изучением Абхазии, и говоривший на условиях анонимности, и российский юрист, также давший комментарий на условиях анонимности.

Точной цифры женщин, обвиняемых в махинациях с выплатами, не знает никто, заявил Саид Гезердава. «Эти данные есть только у МВД России. Есть оценки, что в «группе риска» около 1000 человек, но, возможно, и больше. У этих женщин также часто бывают проблемы с переходом границы. Некоторые даже жаловались Путину», - рассказал он.

В обществе многие считают, что эти женщины сами виноваты. Но нельзя исключать и того, что как минимум часть из них были введены в заблуждение

Гезердава отметил, что многие женщины получали эти пособия через посредников, которые открыто рекламировали свои услуги, в том числе и в социальных сетях. «Одно из обязательных условий для получения пособия - постоянное проживание, а в случае, если обнаруживалось его нарушение, на женщину могли подать в суд. В обществе многие считают, что эти женщины сами виноваты. Но нельзя исключать и того, что как минимум часть из них были введены в заблуждение. Когда они видели, что соседи спокойно получают приличные по абхазским меркам деньги, они начинали думать, что имеют право на это», - подчеркнул он.

По мнению Гезердавы, внимание к этим схемам российских правоохранительных органов, вероятно, было привлечено осенью 2024 года во время похолодания российско-абхазских отношений.

Эта история началась еще при президенте Аслане Бжания, свергнутом осенью 2024 года, отметил анонимный эксперт.

«Уже тогда раздавались просьбы о помощи со стороны матерей. И когда Бадра Гунба оказался у власти, это был один из козырей оппозиции: если ты такой хороший переговорщик, реши эту проблему. Но тогда выступило министерство юстиции, заявив, что это разборки между гражданами России и вмешиваться туда Абхазии не с руки», - рассказал он.

Эксперт считает, что данная ситуация стал следствием общего «завинчивания гаек» и поиска Минфином России дополнительных источников средств для бюджета. «Это не единственный процесс – тоже самое было с ввозом машин, когда их запретили ввозить без растаможивания», - подчеркнул он.

Нельзя снимать ответственность с людей, которые оформляли все это. Они ведь все понимали, особенно если оформляли по фальшивым справам о прописке

Эксперты единодушно отметили, что «за кадром» обычно остается роль российских чиновников в оформлении выплат. «Нельзя снимать ответственность с людей, которые оформляли все это. Они ведь все понимали, особенно если оформляли по фальшивым справам о прописке», - заявил Гезердава.

Анонимный эксперт заметил, что без «решал» в российских ведомствах подобная схема не была бы реализована, но об этих людях обычно ничего не слышно на таких процессах. «Это рекламировалось даже в соцсетях, но никого из этих "решал" к суду не привлекли», - заметил он.

Тогдашний глава министерства Руслан Аджба на попытки журналистов прояснить что-то в ситуации отказался от комментариев, заявив, что может навредить межгосударственным отношениям

Эксперты также единодушно отметили, что власти Абхазии практически ничего не делают для разрешения проблемы. Гезердава отметил, что единственное, что было сделано – создана межведомственная рабочая группа по урегулированию проблемы, о чем было объявлено еще в мае. «Результатом деятельности группы стало то, что министерство социального обеспечения и демографической политики открыло "горячую линию" для этих женщин. Но те опасаются звонить, не желая афишировать себя. А тогдашний глава министерства Руслан Аджба на попытки журналистов прояснить что-то в ситуации отказался от комментариев, заявив, что может навредить межгосударственным отношениям», - заявил он.

Анонимный эксперт также отметил, что власти Абхазии ничего не сделали для поддержки своих граждан.

Анонимный российский юрист отметил, что, в соответствии со статьей 13 закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком имеют следующие категории граждан РФ, живущие вне страны: люди из числа гражданского персонала воинских формирований Российской Федерации, находящихся на территориях иностранных государств в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации; матери, уволенные в период отпуска по беременности и родам в связи с ликвидацией организаций или прекращением деятельности физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, в том числе уволенные из организаций или воинских частей, находящихся за пределами Российской Федерации; уволенные в связи с истечением срока их трудового договора в воинских частях, находящихся за пределами Российской Федерации; матери, уволенные в период отпуска по уходу за ребенком, отпуска по беременности и родам в связи с переводом мужа из таких частей в Российскую Федерацию.

«Что касается материнского капитала, то здесь есть ограничение - право на получение материнского капитала с 1 января 2024 года вступил в силу закон «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», согласно ему, право на получение материнского капитала возникает, только если у ребенка есть гражданство по рождению и рождается он у гражданки Российской Федерации независимо от ее места жительства. Единственное исключение из этого правила - жители новых регионов», - отметил он.

